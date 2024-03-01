Будут ли казахстанцы платить больше за свет из-за перехода на единое время, ответили эксперты

Специалисты объяснили, придется ли казахстанцам платить больше за электроэнергию в связи с переходом на единый часовой пояс, передает сайт телеканала КТК.

Этот вопрос особенно сильно беспокоил жителей Восточно-Казахстанской области. Они уверены, что вечерами им придется раньше включать свет, что отразится на счетах за электричество.

"Темнеет раньше, получается, ночь теперь длинная стала, а день – короче. В любом случае свет, энергия больше будет тратиться",

"Для тех, кто скот держит, им будет сложнее, потому что темнеет – и им намного хуже будет. А так, лично мне без разницы",

"Сегодня вот первый день – было здорово проснуться раньше будильника. Я смотрела: "Много минусов", – говорили сельхоз работники; те, кто живут в аулах, тоже говорили. Во всяком случае, мы попробовали. В дальнейшем, я думаю, просчитают плюсы и минусы и сделают правильные выводы", - поделились казахстанцы с журналистами.

Эксперты рассказали телеканалу, что перевод времени на час назад существенно не повлияет на уровень потребления электроэнергии, а значит, не должен отразиться и на затратах потребителей.

Не видят проблем и региональные антимонопольщики. В случае недовольства граждан там готовы индивидуально изучить каждую жалобу.

Между тем в комитете по регулированию естественных монополий Восточного Казахстана отметили, что изменение часового пояса точно не станет основанием для повышения цены на электричество. Выставлять счета на оплату за свет будут на основании показаний приборов учета.

"В случае несогласия с выставленными счетами, потребитель в первую очередь вправе обратиться в абонентский отдел энергоснабжающей компании или же обратиться к нам напрямую через портал E-Otinish в департамент естественных монополий.

Каждое обращение будет рассматриваться индивидуально, и со всеми всесторонний анализ будет проводиться", - заверила и. о. заместителя руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по ВКО Жумагуль Мусипова.

Источник: КТК

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

19 января в постановление правительства были внесены изменения, согласно которым с 1 марта на территории страны стал действовать единый часовой пояс UTC +5.

Добавим, что ранее казахстанцев попросили проверить обновления программного обеспечения своих гаджетов: для автоматической смены часового пояса на них должна быть доступна соответствующая функция. Подробные рекомендации гражданам давали в Минцифры.

Несмотря на это, многие казахстанцы столкнулись с проблемами при переходе на единый часовой пояс - люди жаловались, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Из-за перехода на другой часовой пояс к казахстанцам ранее обращались авиакомпании. В некоторых случаях изменения могут затронуть рейсы вплоть до 31 марта. С 29 февраля по 2 марта в Казахстане открыта горячая линия по вопросам изменения времени вылетов и прилетов. Работает она по номерам +7 (7172) 79-82-14, +7 (7172) 79-82-13.

Еще казахстанцев предупредили, что перенастройка часов может вызвать временные перебои со связью и рядом сервисов мобильных операторов из-за технических работ.

Подробнее о том, что нужно знать казахстанцам о переводе времени на новый часовой пояс, мы рассказывали здесь.

Врачи сообщают, что переход на единое время может повлиять на биоритмы казахстанцев, но адаптационный период займет всего сутки.

Добавим также, что из-за перехода на единый часовой пояс у некоторых казахстанцев в цифровых документах изменилась дата рождения. В АО "Национальные Информационные Технологии" объяснили, почему так произошло и когда все исправится.