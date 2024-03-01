Перебои в работе спецЦОНов наблюдаются в Казахстане из-за перехода на единый часовой пояс

СпецЦОНы в Казахстане работают с перебоями 1 марта из-за того, что страна перешла на единый часовой пояс, передает NUR.KZ со ссылкой на Правительство для граждан.

В пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан" корреспонденту NUR.KZ сообщили о перебоях в работе спецЦОНов.

"Доводим до вашего сведения, что в связи со сменой часового пояса наблюдается временная некорректная работоспособность системы спецЦОНов.

Специалистами ведутся работы по устранению проблемы. Приносим извинения за временные неудобства", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, сегодня многие казахстанцы также стали массово жаловаться на неправильную дату рождения в цифровых документах - после перехода на единый часовой пояс некоторые граждане "постарели" на день.

Переход на единый часовой пояс в Казахстане

В январе 2023 года в МТИ сообщали, что поступают многочисленные обращения о необходимости пересмотра исчисления времени на территории Казахстана в соответствии с природным часовым поясом.

Тогда же сообщилось о создании межведомственной рабочей группы, которая должна вынести решение по данному вопросу.

19 января стало известно о внесении изменений в постановление правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которым этой ночью жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей, а также областей Абай, Жетісу и Ұлытау перевели время на час назад.

Таким образом, с 1 марта на территории страны действует единый часовой пояс UTC +5.

Ранее казахстанцев попросили проверить обновления программного обеспечения своих гаджетов: для автоматической смены часового пояса на них должна быть доступна соответствующая функция. Подробные рекомендации гражданам давали в Минцифры.

Несмотря на это, многие казахстанцы столкнулись с проблемами при переходе на единый часовой пояс - люди жалуются, что автоматический переход гаджетов не сработал.

Добавим, что из-за перехода на другой часовой пояс к казахстанцам ранее обращались авиакомпании. В некоторых случаях изменения могут затронуть рейсы вплоть до 31 марта. С 29 февраля по 2 марта в Казахстане открыта горячая линия на базе оперативного штаба АО "Авиационная администрация Казахстана" по вопросам изменения времени вылетов и прилетов. Работает она по номерам +7 (7172) 79-82-14, +7 (7172) 79-82-13.

Еще казахстанцев предупредили, что перенастройка часов может вызвать временные перебои со связью и рядом сервисов мобильных операторов из-за технических работ.

Подробнее о том, что нужно знать казахстанцам о переводе времени на новый часовой пояс, мы рассказывали здесь.

Между тем врачи сообщают, что переход на единое время может повлиять на биоритмы казахстанцев, но адаптационный период займет всего сутки.