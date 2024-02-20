Как изменится аэропорт Алматы с открытием нового терминала, рассказал Эрсой

Президент аэропорта Алматы Аль Эр Тунга Эрсой рассказал о том, как изменится воздушная гавань мегаполиса с открытием нового терминала, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент отметил, что в новом терминале пассажирские мостики будут накрыты крышей, чтобы уберечь пассажиров от осадков.

"В аэропорт Алматы мы инвестировали 200 млн долларов. Удалось привлечь 450 млн долларов от Европейского банка развития и других инвесторов. Мы планируем открыть новые терминалы к июню 2024 года.

Новый терминал будет обслуживать международные вылеты, а текущий - внутренние вылеты. У нас планируется 40 стоек, где пассажиры будут регистрироваться на рейс", - сообщил президент.

По его словам, в терминале будут стойки для самостоятельной регистрации, таким образом пассажирам не придется контактировать с персоналом. Также планируется открыть Duty Free и 5-звездочный лаундж, комнату для курения, детскую площадку и комнату матери и ребенка. Планируется и пространство, где пассажиры смогут поработать.

"Сейчас мы периодически получаем жалобы на длинные очереди на регистрации или паспортном контроле. Но пропускная способность здания ограничена.

Также мы хотим открыть дополнительные стойки регистрации, что позволит сократить очереди. Мы планируем уменьшить время прохождения от стойки регистрации до гейта с 15 до 3-4 минут", - сообщил Эрсой.

Планируется познакомить гостей города с творчеством местных художников. Для этого будет сделан либо специальный навес, либо макет самолета. Также ожидается появление места, где будут собирать пожертвования для детей-сирот.

В аэропорту будет открыт музей, посвященный развитию гражданской авиации и алматинского аэропорта.

"Эти инвестиции должны были быть сделаны еще 15 лет назад. Поток пассажиров будет увеличиваться, и мы планируем построить еще один терминал, внедрить новые сервисы: кейтеринг, хранилище. Планируется реконструкция ВПП, к 2026 году она будет завершена. Если говорить о среднесрочном развитии, мы планируем расширить здание терминалов и ввести дополнительные перроны.

Также мы хотим увеличить место для парковки самолетов и провести редизайн перрона. После 2050 года у нас будет новое здание терминала и новое здание между двумя взлетными полосами. Мы планируем, чтобы было соединение со скоростным поездом, который будет подъезжать к аэропорту Алматы", - говорит Эрсой.

Он отметил, что будет проведен редизайн существующего терминала, который в дальнейшем будет использоваться для внутренних вылетов.

Кроме того, во время пресс-конференции президент аэропорта объяснил задержки рейсов, которые происходили на прошлой неделе в мегаполисе. По его словам, главной причиной был обильный снегопад.

Он также ответил на вопрос, получил ли аэропорт Алматы компенсацию за ущерб во время январских событий, и отказался называть журналистам размер своей заработной платы.

Строительство нового терминала в аэропорту Алматы

В 2020 году все акции аэропорта Алматы выкупила турецкая компания TAV Airports Holding, заплатив за них 415 млн долларов.

В августе 2021 года стало известно, как будет выглядеть новый терминал аэропорта Алматы. Через год, в августе 2022 года, строительные работы шли ударными темпами.

В начале 2023 года руководство аэропорта заявило, что планируемый срок завершения проекта – первое полугодие 2024 года.

В феврале того же года Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о том, на какой стадии находится строительство нового терминала и что будет с VIP-терминалом. В августе он сообщил, что в дизайне терминала будут использоваться работы местных художников.

В начале ноября Эрсой заявил, что работы могут быть завершены досрочно.

В том же месяце глава Минтранспорта Марат Карабаев заявил, что сейчас аэропорт Алматы работает сверх своей пропускной способности, но все изменится в июне 2024 года, когда будет запущен новый терминал.

В декабре Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о ходе работ в новом терминале и объяснил, как будет функционировать действующий терминал.

Тогда он объявил, что новый терминал планируется открыть к 1 июня 2024 года.