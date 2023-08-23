Как выглядит строящийся терминал аэропорта Алматы (фото, видео)

Новый терминал аэропорта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой показал журналистам, как продвигается строительство нового терминала, передает корреспондент NUR.KZ.

В новом терминале изначально планировалось 40 стоек регистрации, но из-за большого пассажиропотока в дальнейшем их количество будет увеличено до 50.

Также будут стойки саморегистрации и самостоятельной сдачи багажа, рассказал Эрсой.

Новый терминал аэропорта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Что касается паспортного контроля, то для него рассчитано 20 будок для вылетающих пассажиров и 22 - для прилетающих.

На телетрапах планируется обслуживать одновременно семь узкофюзеляжных самолетов или три узкофюзеляжных и два широкофюзеляжных самолета.

Альп Эр Тунга Эрсой. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Также у нас будет пять гейтов для доезда до самолета посредством автобусов. В целом, одновременно могут обслуживаться 12 рейсов", - отметил президент аэропорта Альп Эр Тунга Эрсой.

Ожидается, что для багажа будут выделены четыре карусели.

Эрсой рассказал, что в дизайне терминала будут использоваться работы местных художников. Сейчас в терминале уже установлены эскалаторы, шахты для лифтов, стекла со стороны перрона и часть стекол со стороны входной группы.

Новый терминал аэропорта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После окончания строительства нового терминала планируется реконструкция нынешнего терминала под внутренние рейсы и увеличение там пассажиропотока. В общей сложности ожидается пассажиропоток в 14 млн человек в год.

"Открытие терминала планировалось на август 2024 года, но строительная компания делает все от нее зависящее, чтобы открыть терминал на пару месяцев раньше", - сообщил президент аэропорта.

Новый терминал аэропорта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он отметил, что сейчас есть проблемы с пробками. Их планируется решить с помощью пандуса, который будет открыт уже через неделю, 29 августа. Он будет соединять оба терминала. Сам виадук стал шире, часть его доходит до терминала, а другая часть - дотягивается до выезда из аэропорта.

Что касается парковки, то она будет расширена на 250 паркомест и составит порядка 1000-1100 мест. Для этого будет перенесено здание TAV Construction, которое находится справа от аэропорта, и устроена парковка под пандусом.

Пандус. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Эрсой пообещал, что улучшится ситуация с транспортировкой пассажиров до самолетов.

"Мы приобрели четыре новых автобуса для транспортировки пассажиров до самолета. Еще один проблемный пункт - это получение багажа, но сейчас вместительность составляет 750 сумок, а в июле мы обслужили порядка 5 тыс. сумок. На протяжении уже 17 лет аэропорт работает вне своей вместительности", - сообщил Эрсой.

Продолжение пандуса. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По его словам, строительство нового терминала необходимо было еще 10 лет назад. Сейчас в это вложено порядка 200 млн долларов, кроме того, еще 11 млн долларов вложено в обновление ГСМ-системы.

Сейчас терминал закончен на 70%, планируется обновление ВПП. Общая площадь терминала составит 55 тыс. квадратных метров.

Как сообщил президент аэропорта, прорабатывается вопрос появления шаттлов из города до воздушной гавани мегаполиса.

Президент аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, ранее мы уже показывали, как будет выглядеть новый терминал аэропорта. Также мы рассказывали о новом VIP-терминале аэропорта, который перенесли в южную часть территории.

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Неделю назад сообщалось, когда будет открыта эстакада для авто, которую закрыли год назад для ремонта. Кроме того, аким Алматы Ерболат Досаев попросил ускорить строительство нового терминала международных вылетов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033492-kak-prodvigaetsya-stroitelstvo-novogo-terminala-pokazal-prezident-aeroporta-almaty-foto-video/