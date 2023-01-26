Стало известно, когда достроят новый терминал аэропорта Алматы

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава МИИР Марат Карабаев встретился с президентом АО "Международный аэропорт Алматы" Алп Ер Тунга Ерсоем и заслушал отчет о строительстве нового международного терминала аэропорта, передает официальный Telegram-канал Комитет гражданской авиации.

Министр обсудил с главой аэропорта ключевые аспекты работы по развитию авиагавани в части основных направлений деятельности и этапов реализации проектов.

В КГА отметили, что сейчас наблюдается положительная динамика развития аэропорта и рост пассажиропотока – в 2022 году авиагавань обслужила более 7 млн пассажиров.

В ведомстве также напомнили, что строительство нового терминала аэропорта южной столицы находится на контроле президента.

"Планируемый срок завершения проекта –первое полугодие 2024 года. Как ожидается, строительство нового терминала позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта", – говорится в сообщении.

Министр поручил принять все необходимые меры для улучшения услуг и сервиса в аэропорту и незамедлительно реагировать на нарекания пассажиров.

Напомним, 1 июня Касым-Жамарт Токаев принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту южной столицы.

Сообщалось, что общий объем инвестиций в строительство составит более 200 млн долларов США. Новый терминал будет обслуживать только международные рейсы, а действующий –внутренние.

Ранее мы показывали, как будет выглядеть новый терминал аэропорта Алматы, а также на каком этапе находится его строительство.

Между тем в начале ноября общественность города Алматы возмутилась сносом исторического здания городского аэропорта, в котором размещался VIP-терминал, а депутат мажилиса Авершин призвал Генпрокуратуру проверить действия турецкого холдинга, владеющего аэропортом.

Позже представители аэропорта рассказали, что историческое здание аэропорта Алматы будет перенесено. При этом ряд декоративных элементов построения сохранят.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006896-stalo-izvestno-kogda-dostroyat-novyy-terminal-aeroporta-almaty/