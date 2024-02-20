Получил ли аэропорт Алматы компенсацию за ущерб во время январских событий

Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал, была ли получена компенсация за ущерб, нанесенный во время январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время сегодняшней пресс-конференции в Алматы президенту аэропорта южной столицы задали вопрос о том, был ли возмещен ущерб, нанесенный во время январских событий 2022 года.

"Был нанесен ущерб зданию терминала, магазинам, банкоматам. Не пострадали системы, но если говорить о поддержке со стороны акимата, то мы ее не просили и не получили, так как у нас была страховка. Мы упустили прибыль за неделю, когда аэропорт был закрыт", – рассказал Альп Эр Тунга Эрсой.

Напомним, в первые дни января 2022 года по Казахстану вспыхнули протесты на фоне подорожания сжиженного газа, которые позже переросли в массовые беспорядки.

Самые масштабные действия развернулись в Алматы – здесь и в Мангистауской области президент Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в ночь с 4 на 5 января. Демонстрации прошли и в других городах Казахстана.

Следующим утром правительство Казахстана ушло в отставку.

В ночь с 5 на 6 января был захвачен аэропорт в Алматы. Позже он был освобожден, а в городе началась спецоперация.

6 января Токаев обратился к главам стран ОДКБ за помощью, 7 января глава государства выступил с обращением к народу.