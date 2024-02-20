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Получил ли аэропорт Алматы компенсацию за ущерб во время январских событий

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Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал, была ли получена компенсация за ущерб, нанесенный во время январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время сегодняшней пресс-конференции в Алматы президенту аэропорта южной столицы задали вопрос о том, был ли возмещен ущерб, нанесенный во время январских событий 2022 года.

"Был нанесен ущерб зданию терминала, магазинам, банкоматам. Не пострадали системы, но если говорить о поддержке со стороны акимата, то мы ее не просили и не получили, так как у нас была страховка. Мы упустили прибыль за неделю, когда аэропорт был закрыт", – рассказал Альп Эр Тунга Эрсой.

Напомним, в первые дни января 2022 года по Казахстану вспыхнули протесты на фоне подорожания сжиженного газа, которые позже переросли в массовые беспорядки.

Самые масштабные действия развернулись в Алматы – здесь и в Мангистауской области президент Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в ночь с 4 на 5 января. Демонстрации прошли и в других городах Казахстана.

Следующим утром правительство Казахстана ушло в отставку.

В ночь с 5 на 6 января был захвачен аэропорт в Алматы. Позже он был освобожден, а в городе началась спецоперация.

6 января Токаев обратился к главам стран ОДКБ за помощью, 7 января глава государства выступил с обращением к народу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2061919-poluchil-li-aeroport-almaty-kompensatsiyu-za-uscherb-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy/

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