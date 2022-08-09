На какой стадии находится строительство нового терминала аэропорта Алматы (фото)

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Летающие" алматинцы и гости города наверняка заметили во время ожидания полета, что на территории местного аэропорта уже началась стройка нового терминала. Более того, строительство идет буквально ударными темпами – как уверяют в администрации аэропорта, работы по возведению металлокаркаса выполнены уже на 70%, передает корреспондент NUR.KZ.

Все необходимые материалы уже закуплены, рабочие (к слову, подавляющее большинство специалистов – местные) еще весной этого года приступили к работе. Ожидается, что летом 2024 года алматинцы уже получат, наконец, новый, современный терминал для международных рейсов.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Впрочем, представленные недавно эскизы аэропорта Алматы вызвали критику в соцсетях.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Между тем координатор по экологическим и социальным вопросам TAV Airports Алматы Юлия Аллахвердиева отметила, что здание строится в соответствии с передовыми стандартами, чтобы сократить потребление энергии, воды и выбросы CO2. Аэропорт Алматы также участвует в программе аккредитации ACI Zero Carbon в соответствии с политикой TAV Holding.

Строительство терминала. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Что касается комментариев о необходимости переноса аэропорта в город Кунаев (бывший Капшагай), то координатор рассказала, что такие решения компания-владелец аэропорта TAV принимать не может – подобные вопросы находятся в ведении государства. Кроме того, для строительства нового аэропорта в другом месте потребуются длительные исследования, учитывающие направление ветра, препятствия, туманные дни, а также высоту нижней границы облаков в соответствии с международными стандартами.

Строительство терминала. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Возведение нового терминала происходит в северо-западной стороне от существующего здания, практически перед VIP-терминалом. Его тоже коснутся изменения – ранее сообщалось, что исторические детали здания будут перенесены.

Юлия Аллахвердиева. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Было предложение перенести ключевые детали – окна и бельведер, который находится в таком хрупком состоянии, что нужно делать оценку, можно ли его перенести. Верхнюю часть бельведера мы будем переделывать", – сообщила Юлия Аллахвердиева.

Разумеется, перенос элементов, по ее словам, будет производиться под наблюдением специалистов, к тому же, в администрации аэропорта планируют сделать этот процесс максимально прозрачным для общественности.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Строительство терминала идет по заранее намеченному плану, отклонений от него нет: как и планировалось, в стройку вложено 200 млн долларов из спонсорских средств – Международной финансовой организации (IFC) и Евразийского Банка Развития и DEG (ЕБРР).

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По словам президента Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой, ожидается, что после запуска терминала, значительно увеличится его пропускная способность. Так, аэропорт после строительства нового терминала площадью 53 800 квадратных метров будет рассчитан на 14 млн пассажиров в год, тогда как на данный момент аэропорт принимает лишь 6,5 млн пассажиров.

Планируется, что в новом терминале будет пять телетрапов, два из которых будут способны принимать два небольших или один большой самолет. Таким образом, телетрапы смогут принимать до семи самолетов в зависимости от их размеров.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Терминал строится с расчетом на дальнейшее увеличение пассажиропотока – в 2032 году мы ожидаем 10 млн пассажиров. Существующий терминал рассчитан всего на 3 млн пассажиров в год, поэтому сегодня мы сталкиваемся с очередями и дискомфортом, приходится использовать пространство по максимуму", – объясняет президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга.

Президент аэропорта Алматы. Фото: аэропорт Алматы

В компании обещают, что пассажиры перестанут терпеть дискомфорт, так как ускорится время обслуживания и людей, и воздушных судов. Новое здание будет соединено с терминалом внутренних вылетов.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"У нас есть дочерние компании, которые специализируются в таких сферах, как Duty Free, F&B, CIP и бизнес-залы, коммерческие площади, наземное обслуживание и технологии. Мы передадим их ноу-хау и опыт аэропорту Алматы и обеспечим высокое качество обслуживания в этих сферах, а также привлечем всемирно известные бренды", – сообщил президент аэропорта.

Согласно исследованию ACI, 1 млн дополнительных пассажиров создаст дополнительно 1000 новых рабочих мест в аэропорту и в городе.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аэропорт Алматы принял участие в опросе ACI ASQ (качество обслуживания в аэропорту), в ходе которого было задано более 30 вопросов обо всех услугах аэропорта. В администрации стремятся получить обратную связь от пассажиров, чтобы понять их потребности и улучшить предоставляемые услуги. Кроме того, как заявляется, аэропорт Алматы будет конкурировать с другими аэропортами нашего региона и всего мира.

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982195-na-kakoy-stadii-nahoditsya-stroitelstvo-novogo-terminala-aeroporta-almaty-foto/