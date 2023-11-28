Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Будет совершенно новый комплекс в 2024 году": министр об аэропорте Алматы

Опубликовано:

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в правительстве главу Минтранспорта спросили о ситуации в аэропорту Алматы, на который казахстанцы жалуются из-за постоянных очередей и неудобства здания, передает корреспондент NUR.KZ.

"В алматинском аэропорту в июне 2024-го года будет совершенно новый комплекс. Если пропускная способность аэропорта была всего 2,5 миллиона человек в год, а в аэропорту 10 миллионов человек, считайте, что аэропорт сверх своей возможности работает. Отсюда и очереди, отсюда и жалобы населения.

Приход в аэропорт группы компаний TAV Airports Holding, который управляет 18-ю другими аэропортами по миру. У них колоссальный опыт. И по международным стандартам они одни из самых крупных управляющих компаний", - заявил министр Марат Карабаев.

Он добавил, что гарантирует изменение стандартов в аэропорту Алматы.

"Да, сейчас неудобства возникают, потому что идет большая работа по возведению нового аэровокзального комплекса мощностью пассажиропотока до 8,5 миллиона человек. Как только завершат, заявляется август 2024-го года, но задачу ставим, чтобы в июне завершили, мы будем внедрять совершенно другой уровень сервиса.

Одновременно после завершения начнется ремонт текущего аэровокзального комплекса в аэропорту Алматы. То, что они внедряют (управляющая компания – прим.ред.), это совсем другое, глаз радует. И задача, чтобы они побыстрее это запустили", - добавил министр.

Ранее мы показывали, как идет строительство нового терминала аэропорта - открытие намечено на август 2024 года, но компания делает все возможное, чтобы запустить терминал "на пару месяцев раньше". В новом здании будут расположены 50 стоек регистрации, 20 будок для паспортного контроля на вылет и 22 - на прилет.

А в начале текущего месяца президент аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о сроках окончания строительства нового терминала. По его словам, завершить работы могут досрочно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2048013-budet-sovershenno-novyy-kompleks-v-2024-m-godu-mintrasporta-ob-aeroporte-almaty/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.