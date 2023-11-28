"Будет совершенно новый комплекс в 2024 году": министр об аэропорте Алматы

На брифинге в правительстве главу Минтранспорта спросили о ситуации в аэропорту Алматы, на который казахстанцы жалуются из-за постоянных очередей и неудобства здания, передает корреспондент NUR.KZ.

"В алматинском аэропорту в июне 2024-го года будет совершенно новый комплекс. Если пропускная способность аэропорта была всего 2,5 миллиона человек в год, а в аэропорту 10 миллионов человек, считайте, что аэропорт сверх своей возможности работает. Отсюда и очереди, отсюда и жалобы населения.

Приход в аэропорт группы компаний TAV Airports Holding, который управляет 18-ю другими аэропортами по миру. У них колоссальный опыт. И по международным стандартам они одни из самых крупных управляющих компаний", - заявил министр Марат Карабаев.

Он добавил, что гарантирует изменение стандартов в аэропорту Алматы.

"Да, сейчас неудобства возникают, потому что идет большая работа по возведению нового аэровокзального комплекса мощностью пассажиропотока до 8,5 миллиона человек. Как только завершат, заявляется август 2024-го года, но задачу ставим, чтобы в июне завершили, мы будем внедрять совершенно другой уровень сервиса.

Одновременно после завершения начнется ремонт текущего аэровокзального комплекса в аэропорту Алматы. То, что они внедряют (управляющая компания – прим.ред.), это совсем другое, глаз радует. И задача, чтобы они побыстрее это запустили", - добавил министр.

Ранее мы показывали, как идет строительство нового терминала аэропорта - открытие намечено на август 2024 года, но компания делает все возможное, чтобы запустить терминал "на пару месяцев раньше". В новом здании будут расположены 50 стоек регистрации, 20 будок для паспортного контроля на вылет и 22 - на прилет.

А в начале текущего месяца президент аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о сроках окончания строительства нового терминала. По его словам, завершить работы могут досрочно.