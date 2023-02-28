Скульптуры и орнаменты: каким будет VIP-терминал аэропорта Алматы

Новый терминал аэропорта. Эскиз: TAV

Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о том, на какой стадии находится строительство нового терминала и что будет с VIP-терминалом, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время пресс-конференции он сообщил, что в прошлом году аэропорт обслужил 7,2 млн пассажиров, ежедневно пропуская порядка 20 тысяч пассажиров. В этом году планируется, что этот показатель достигнет 8 млн пассажиров. Также в этом году ожидается открытие новых направлений и авиакомпаний.

Новый терминал аэропорта. Эскиз: TAV

Альп Эр Тунга Эрсой также рассказал, что на время строительства изменена схема выхода к автобусам и на автопарковку.

"Сейчас мы строим виадук и надеемся, что со стороны прилета будет 6 выходов к автопарковке. Водители должны будут оплатить парковку, а когда они будут на выходе, автоматически по системе узнавания номерных знаков будут открываться шлагбаумы. Будет двухуровневая система, режим управления пассажиропотоком. На данный момент имеется 244 открытых парковочных места и 288 крытых парковочных мест. Мы достигнем показателя 1000 парковочных мест во всем аэропорту.

Также мы провели переговоры с операторами парковок и представим информацию по управлению парковок и предложим решение. Вторая проблема – что касается технических возможностей терминала. Мы в этом году ожидаем 8 млн пассажиров и просим их проявить еще полгода терпения, мы решим проблему с пропускной способностью. Пока мы расширяем места, чтобы повысить комфорт пассажиров", – рассказал президент.

Новый терминал аэропорта. Эскиз: TAV

Кроме того, он рассказал, что в этом году будут закуплены новые автобусы для подвоза пассажиров от терминала к самолету. Планируется, что их количество в этом году достигнет 14. На данный момент аэропорт владеет 7 автобусами и еще три находятся в аренде. Также президент аэропорта рассказал про новый терминал, который находится на стадии строительства.

Новый терминал аэропорта. Эскиз: TAV

Терминал окончен уже на 45%, ожидается завершение строительства к августу этого года, но Эрсой отметил, что стройка будет ускорена.

Новый терминал аэропорта. Эскиз: TAV

Так, площадь нового терминала состоит 54 тысячи квадратных метров, его мощность составит 7 млн пассажиров в год. Терминал будет включать в себя 7 стоек регистрации. Новый терминал, по словам президента воздушной гавани, сможет выдержать 10-балльное землетрясение.

Новый терминал аэропорта. Эскиз: TAV

В новом терминале также будут скульптуры, статуи, орнаменты, изображения, представляющие культуру и колорит нашей страны.

Также ожидается, что появится возможность электронной регистрации и электронного прохождения паспортного контроля, также появятся автоматы по продаже еды.

Новый терминал аэропорта. Эскиз: TAV

В терминале будет выделен уголок истории аэропорта.

Инвестиции в новый терминал составляют более 200 млн долларов, но могут потребоваться дополнительные средства на модернизацию топливного хозяйства, возведение новых объектов, привлечение нового персонала и так далее.

Новый терминал аэропорта. Эскиз: TAV

Президент аэропорта рассказал о VIP-терминале.

VIP-терминал аэропорта. Эскиз: TAV

"Мы действуем в согласии с правилами, законами и культурой страны. Мы стараемся завершить реконструкцию VIP-терминала. Мы наняли независимую консалтинговую компанию, самую лучшую, кто занимается оценкой такого рода проектов, она представит финансовые показатели, мы получим разрешительные документы от госорганов и будем начинать работу.

Все детали промаркированы и помещены в особое хранилище. В новом пространстве, когда все самолеты прилетают или вылетают, будут видеть историческое здание во время взлета и посадки. Правительственные чиновники будут использовать правую сторону VIP-терминала, а левую будут использовать другие VIP-пассажиры. У нас есть 3D-модель терминала, чтобы сохранить все в целости и сохранности", – заключил Альп Эр Тунга Эрсой.

VIP-терминал аэропорта. Эскиз: TAV

Напомним, 1 июня Касым-Жамарт Токаев принял участие в церемонии закладки капсулы на месте строительства нового международного терминала в аэропорту южной столицы.

Сообщалось, что общий объем инвестиций в строительство составит более 200 млн долларов США. Ожидается, что новый терминал будет обслуживать только международные рейсы, а действующий – внутренние.

Также мы показывали, как будет выглядеть новый терминал алматинского аэропорта и на каком этапе находится его строительство.

Между тем в начале ноября общественность города Алматы возмутилась сносом исторического здания городского аэропорта, в котором размещался VIP-терминал. А депутат мажилиса Константин Авершин призвал Генпрокуратуру проверить действия турецкого холдинга, владеющего аэропортом, на предмет законности сноса здания старого аэропорта, а также проверить законность получения разрешения на снос памятника архитектуры.

Позже представители аэропорта рассказали, что историческое здание аэропорта Алматы, построенное в 1947 году, будет перенесено. При этом ряд декоративных элементов построения сохранят.

В январе этого года стало известно, что строительство нового терминала планируют завершить к первому полугодию 2024 года.

Согласно информации на сайте airportIR, Альп Эр Тунга Эрсой начал работать в турецкой компании по эксплуатации и обслуживанию аэропортов TAV в 1999 году в качестве дежурного в международном терминале стамбульского аэропорта имени Ататюрка и с тех пор провел почти два десятилетия в авиационном бизнесе, в основном занимаясь управлением аэропортами и наземным обслуживанием в других странах.

В 2005 году Эрсой стал менеджером по эксплуатации аэропорта в TAV Georgia, которая управляет аэропортами Тбилиси и Батуми, а в 2007 году он занял должность заместителя генерального директора. Затем, с 2008 года до конца 2016 года, Эрсой был заместителем генерального директора (по эксплуатации аэропорта) в TAV Macedonia.

В январе 2017 года он был назначен генеральным менеджером этого подразделения, где отвечал за управление и администрирование международных аэропортов Скопье и Апостол Павел в Охриде. А в 2021 году, с приобретением аэропорта Алматы в Казахстане, он возглавил TAV Kazakhstan.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011139-skulptury-i-ornamenty-kakim-budet-vip-terminal-aeroporta-almaty/