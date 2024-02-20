"Не являюсь чиновником": президента аэропорта Алматы спросили о размере зарплаты
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Президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой ответил на вопрос о размере своей заработной платы, передает корреспондент NUR.KZ.
Президенту алматинской авиагавани задали вопрос о его заработной плате во время пресс-конференции в Алматы.
"Я не могу говорить о моей зарплате - это конфиденциальная информация, я не работаю на правительство и не являюсь чиновником.
И это намного ниже, чем та сумма, которую вы озвучили (20 млн тенге в год – прим. ред.). Где мои деньги?" - сообщил Альп Эр Тунга Эрсой.
Кроме того, во время пресс-конференции президент аэропорта объяснил задержки рейсов, которые происходили на прошлой неделе в мегаполисе. По его словам, главной причиной был обильный снегопад.
Он также ответил на вопрос, получил ли аэропорт Алматы компенсацию за ущерб во время январских событий, и рассказал о запуске скоростного поезда к новому терминалу аэропорта Алматы.
Согласно информации официального сайта авиагавани, Международный аэропорт Алматы вошел в холдинг турецкой компании TAV Airports в 2020 году.
По данным сайта airportIR, Альп Эр Тунга Эрсой начал работать в турецкой компании по эксплуатации и обслуживанию аэропортов TAV в 1999 году в качестве дежурного в международном терминале стамбульского аэропорта имени Ататюрка и с тех пор провел почти два десятилетия в авиационном бизнесе, в основном занимаясь управлением аэропортами и наземным обслуживанием в других странах.
В 2005 году Эрсой стал менеджером по эксплуатации аэропорта в TAV Georgia, которая управляет аэропортами Тбилиси и Батуми, а в 2007 году он занял должность заместителя генерального директора.
С 2008 года до конца 2016 года Эрсой был заместителем генерального директора по эксплуатации аэропорта в TAV Macedonia.
В январе 2017 года он был назначен генеральным менеджером этого подразделения, где отвечал за управление и администрирование международных аэропортов Скопье и Апостол Павел в Охриде.
В 2021 году с приобретением аэропорта Алматы в Казахстане он возглавил TAV Kazakhstan.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061918-ne-yavlyayus-chinovnikom-prezidenta-aeroporta-almaty-sprosili-o-razmere-zarplaty/