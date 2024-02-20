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Задержки рейсов объяснил президент аэропорта Алматы

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Альп Эр Тунга Эрсой
Альп Эр Тунга Эрсой. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Президент Международного аэропорта Алматы Аль Эр Тунга Эрсой объяснил задержки рейсов, которые происходили на прошлой неделе в мегаполисе, передает корреспондент NUR.KZ.

"В алматинском аэропорту было 40 см снега. Тяжело поддерживать работу аэропорта в такой обильный снегопад. У нас было два задержанных рейса, но, тем менее, мы хотели, чтобы аэропорт был открыт.

Но поскольку есть регулирование, связанное с безопасностью, были задержки. Например, если вы уберете наледь с самолета, то он сразу должен отбыть. Мы убираем наледь один за другим. Самолет сразу улетает, и только потом мы можем перейти к следующему. Мы не можем рисковать жизнями наших пассажиров", - сообщил президент аэропорта.

Он добавил, что для пассажиров это может звучать как отговорка.

"Мы планируем работать с перевозчиками, чтобы предотвратить задержки в будущем", - сообщил Аль Эр Тунга Эрсой.

Он дополнил, что и те самолеты, что прилетали в Алматы, также вынуждены были ожидать своей очереди, чтобы выпустить пассажиров, из-за задержки самолетов, вылетавших из Алматы.

Напомним, 16 февраля в Алматы начался сильный снегопад, который продлился до ночи 17 февраля. Из-за этого в аэропорту южной столицы начались задержки.

Поздним вечером 16 февраля в воздушной гавани южной столицы были задержаны десятки рейсов из или в Алматы. Еще часть рейсов и вовсе отменили. Ситуацию комментировали представители авиакомпаний - пассажирам, пожелавшим сдать обратно билеты, обещали вернуть деньги.

На следующий день Международный аэропорт Алматы и группа компаний Air Astana подробнее прояснили произошедшую ситуацию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061910-zaderzhki-reysov-obyasnil-prezident-aeroporta-almaty/

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