Строительство нового терминала аэропорта Алматы: Эрсой рассказал о ходе работ (фото)

Президент международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о ходе работ в новом терминале и объяснил, как будет функционировать действующий терминал, передает корреспондент NUR.KZ.

Новый терминал планируется открыть к 1 июня 2024 года.

"В основном мы получали жалобы по поводу багажа, парковки и регистрации пассажиров. Мы открыли пандус в сентябре этого года для удобства пассажиров и добавили 907 новых парковочных мест. Также приобрели четыре кобаса для перевозки пассажиров с отдаленных гейтов и четыре тягача для перевозки багажа, ускорили получение багажа, так же четыре трапа добавили.

Закупили 20 инвалидной колясок, в общей сложности их стало 29", - рассказал Эрсой.

Строительство нового терминала аэропорта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Строительство нового терминала аэропорта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он отметил, что лифт в южной части терминала заменили, а вместе с ним и два эскалатора между залами прилетов и вылетов. Открыт новый гейт для отдаленных посадок.

"Для удобства прилетающих пассажиров у нас появились 17 новых стоек паспортного контроля, будут добавлены еще две", - сообщил президент аэропорта.

После открытия нового терминала действующий будет переоснащен для внутренних вылетов для 6 млн пассажиров. Там будет заменена система выдачи багажа. Реконструкцию планируется провести за 6-7 месяцев. На это будет потрачено 8-9 млн долларов.

Строительство нового терминала аэропорта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Строительство нового терминала аэропорта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Строительство нового терминала аэропорта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также добавятся парковочные места для 1150 машин. На сегодня новый терминал закончен уже на 80%, рассказал Эрсой. Так, выполнено покрытие пола, облицовка стен стеклянными панелями разных оттенков голубого цвета.

Кроме того, Эрсой сообщил, что VIP-терминал будет закончен уже в середине декабря, тогда же будут готовы ландшафтная часть и парковка, но мебель для терминала прибудет лишь в марте.

С инспекцией приехал в Алматы и CEO TAV Airports Holding Серкан Каптан. Он отметил, что в середине декабря аэропорт Алматы примет 9-миллионного пассажира. Также он добавил, что внимание уделяется и грузовым перевозкам.

Строительство нового терминала аэропорта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Строительство нового терминала аэропорта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Грузоперевозки в Алматы самые большие в Центральной Азии, их объем 90 тысяч тонн. В год выполняется более 80 тысяч рейсов.

Грузоперевозки и перевозки пассажиров намного увеличатся, так как мы планируем сделать алматинский аэропорт хабом, который будет объединять железнодорожные, воздушные и автоперевозки. Также будет увеличен грузовой терминал", - сообщил Серкан Каптан.

Строительство нового терминала аэропорта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Строительство нового терминала аэропорта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Строительство нового терминала аэропорта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На прошлой неделе глава Минтранспорта Марат Карабаев заявил, что сейчас аэропорт Алматы работает сверх своей пропускной способности, но все изменится в июне 2024 года, когда будет запущен новый терминал.

Напомним, в 2020 году все акции аэропорта Алматы выкупила турецкая компания TAV Airports Holding, заплатив за них 415 млн долларов.

В августе 2021 года стало известно, как будет выглядеть новый терминал аэропорта Алматы. Через год, в августе 2022 года, строительные работы шли ударными темпами.

В начале 2023 года руководство аэропорта заявило, что планируемый срок завершения проекта –первое полугодие 2024 года.

В феврале Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о том, на какой стадии находится строительство нового терминала и что будет с VIP-терминалом. В августе он сообщил, что в дизайне терминала будут использоваться работы местных художников.

В начале ноября Эрсой заявил, что работы могут быть завершены досрочно.