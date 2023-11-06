Президент аэропорта Алматы рассказал о сроках окончания строительства нового терминала

Президент аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о сроках окончания строительства нового терминала. По его словам, завершить работы могут досрочно, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня алматинский аэропорт встретил своего 8-миллионного пассажира. Им стал летевший из Уральска мужчина.

8-миллионный пассажир. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Между тем, президент аэропорта отметил, что рост пассажиропотока является подтверждением необходимости строительства нового терминала. Ведь использующийся сейчас терминал рассчитан лишь на 2,7 млн пассажиров в год

"Сегодня очень важный день так как мы приветствуем 8-миллионого пассажира впервые в истории аэропорта и впервые в истории Казахстана. Это событие подтверждает необходимость инвестиций и строительства нового терминала. Мы стараемся завершить его до запланированного времени. На данный момент большая часть завершена, и мы планируем открытие нового терминала в начале летнего сезона", - рассказал президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой.

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Он добавил, что, как только завершится строительство нового терминала, начнется реконструкция нынешнего. Будет обновлена система получения багажа, так как сейчас она не отвечает современным требованиям.

Кайрат Манабаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С небольшим опозданием рейс с 8-миллионным пассажиром прибыл в Алматы.

8-миллионный пассажир. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Невероятные ощущения, даже не знаю, как передать. Мы сидели в самолете, стюардесса подошла к нам и сказала, что после посадки нужно обратиться в службу безопасности аэропорта. Я подумал - "что я натворил?". Но там мне сказали, что для меня есть хорошие новости", - поделился Кайрат Манабаев.

Мужчину ждал сюрприз - поездка в Тбилиси на 5 дней. Как отметил Альп Эр Тунга Эрсой, аэропорт Тбилиси также находится в управлении TAV, как и алматинский.

"Велика вероятность, что мы встретимся для встречи 9-миллионого пассажира в середине декабря", - добавил президент аэропорта Алматы.

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ранее мы показывали, как идет строительство нового терминала аэропорта. Тогда Эрсой рассказывал, что открытие намечено на август 2024 года, но компания делает все возможное, чтобы запустить терминал "на пару месяцев раньше". В новом здании будут расположены 50 стоек регистрации, 20 будок для паспортного контроля на вылет и 22 - на прилет.