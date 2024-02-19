Работников фабрики "Майкаинзолото" отправят по домам после ЧП с автобусом

Сотрудников обогатительной фабрики "Майкаинзолото" отправят по домам, однако им будут выплачивать 50% зарплаты, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Управление труда Павлодарской области.

По информации чиновников, АО "Майкаинзолото" насчитывает 933 работника. Из них 143 сейчас находятся в ежегодном оплачиваемом отпуске, 30 человек – в декретном, 42 – на больничном, а 5 сотрудников отправились служить в армию.

Тем не менее 153 специалиста, большая часть из которых – шахтеры, находятся дома из-за вынужденного простоя после ЧП с автобусом, ушедшим под землю 4 января.

К ним в ближайшее время присоединятся работники фабрики, где занимаются переработкой сырья.

"Согласно устному пояснению работодателя АО "Майкаинзолото", в настоящее время идет подготовка к остановке работы фабрики. Ориентировочно приостановка планируется с 22-23 февраля текущего года, при этом работникам фабрики будет выплачиваться 50% от заработной платы.

Информация по количеству направляемых на простой сотрудников прорабатывается предприятием, точное количество руководство АО "Майкаинзолото" планирует сообщить до конца текущей недели", – заявили в управлении труда Павлодарской области.

На предприятии заверили, что увольнение сотрудников не рассматривается, а возобновить работу на "Майкаинзолото" надеются с 1 апреля 2024 года.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

4 января ночью в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены два тела. Аким Павлодарской области сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус до сих пор не найдены.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" оглашала результаты проведенного с 4 по 24 января специального расследования.

29 января аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колесо автобуса. Через несколько дней на месте обвала удалось обнаружить каску и ручную радиостанцию спасателя.

5 февраля работы на месте обвала были приостановлены. В ДЧС заявляли, что риск обрушения на месте поиска упавшего в шахту автобуса слишком высок.

На днях заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал, что для вызволения упавшего автобуса на АО "Майкаинзолото" не было необходимости в привлечении международных спасателей.

7 февраля работы возобновили.

Новый глава МЧС комментировал ход работ на "Майкаинзолото", отметив, что комиссия определила причины произошедшего