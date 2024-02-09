Упавший автобус на "Майкаинзолото": новый глава МЧС рассказал о ходе работ

На брифинге в СЦК новый глава МЧС Чингис Аринов сообщил последние известные ему данные по поиску упавшего автобуса на руднике "Майкаинзолото", передает корреспондент NUR.KZ.

Министр по ЧС Чингис Аринов напомнил, что работавшая на месте происшествия комиссия установила причины случившегося.

"Это ненадлежащее проведение производственного контроля за безопасным ведением горных работ со стороны ответственных лиц "Майкаинзолото". Не должным образом осуществлялся контроль за процессом обрушения выработок при обработке блоков. Отсутствовали проекты на обработку выемочных единиц при отработке рудного тела выше и ниже горизонта плюс 90", – заявил он.

Глава МЧС добавил, что поисковые мероприятия продолжаются.

"Несмотря на ухудшение погодных условий – сильный ветер до 28 м/сек, – поисковые мероприятия продолжаются. В настоящее время круглосуточно проводятся работы по углублению и расширению боковой траншеи, задействованы девять единиц техники и 10 человек.

Только с восьми вечера до сегодняшнего утра произведено 170 рейсов, вывезено 5 100 тонн грунта, по линии горного отвода производится отсыпка. Эти мероприятия будут продолжаться, при получении дополнительной информации мы обязательно дадим еще пресс-релиз", – сообщил Аринов.

ЧП на территории АО "Майкаинзолото"

4 января ночью в Баянаульском районе Павлодарской области на территории АО "Майкаинзолото" в образовавшийся котлован провалился автобус с пассажирами. В салоне находились водитель и три спасателя Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Позже появилась информация, что на месте происшествия были обнаружены два тела. Аким Павлодарской области сообщил, что погибли Саркыт Бердіқан и Олег Тышкевич. Остальные люди и сам автобус до сих пор не найдены.

По данному факту возбудили уголовное дело.

Комиссия по расследованию группового несчастного случая на территории АО "Майкаинзолото" огласила результаты проведенного с 4 по 24 января специального расследования.

29 января аким Павлодарской области сообщил, что в результате поисковых работ найдено колесо автобуса. Через несколько дней на месте обвала удалось обнаружить каску и ручную радиостанцию спасателя.

5 февраля работы на месте обвала были приостановлены. В ДЧС заявляли, что риск обрушения на месте поиска упавшего в шахту автобуса слишком высок.

На днях заместитель премьер-министра Роман Скляр рассказал, что для вызволения упавшего автобуса на АО "Майкаинзолото" не было необходимости в привлечении международных спасателей.

7 февраля работы возобновили.