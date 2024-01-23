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МЧС: В ближайшие дни землетрясения более 7 баллов не ожидаются в Алматы

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Жители Алматы вышли на улицы после землетрясения
Жители Алматы вышли на улицы после землетрясения. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На территории Алматы в ближайшие дни не ожидаются землетрясения более 7 баллов, об этом заявили в МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили в МЧС, по состоянию на 20.00 часов обстановка в Алматы стабильная.

"По оценке сейсмической ситуации Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС, на ближайшие дни на территории Алматинского прогностического полигона землетрясения интенсивностью более 7 баллов по сейсмической шкале MSK-64К не ожидаются", – говорится в сообщении на сайте МЧС.

Землетрясение в Алматы

Напомним, что минувшей ночью в Алматы почувствовали сильные подземные толчки после полуночи: перепуганные горожане выбегали на улицы. Позже, в 00:43, были зафиксированы повторные толчки. Еще один афтершок случился в 05:19: ощутимость в Алматы составила 2-3 балла.

В 09:52 и 10:01 чувствовались новые подземные толчки. В южной столице ощутимость составила 2 балла.

Днем сегодня еще одно землетрясение зафиксировали на территории Китая, в 264 км от Алматы. В городе ощущались 2 балла.

Ближе к вечеру на территории Китая, в 252 км от Алматы, вновь произошло землетрясение. На этот раз в Казахстане толчки не ощущались.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Алматы пострадали больше 60 человек, госпитализация понадобилась взрослым и детям. Один из пострадавших грудничков выпал из рук матери, другой – из детской кроватки.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с произошедшим. По мнению главы кабмина, во всех сейсмоопасных регионах Казахстана нужно чаще проводить учения.

Отметим, что толчки почувствовали и жители Астаны. Почему так произошло, объяснил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

Также мы показывали видео, снятое в горах Алматы прошлой ночью – камера видеонаблюдения запечатлела, как выглядел город во время подземных толчков. Еще несколько кадров произошедшего землетрясения зафиксировала камера в одном из супермаркетов Алматы.

Как сообщили в МЧС, по последним данным, в Алматинской области после землетрясения обнаружены трещины на 19 объектах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2057152-mchs-zemletryaseniya-bolee-7-ballov-ne-ozhidayutsya-v-almaty/

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