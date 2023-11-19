Котлы остановились на Экибастузской ТЭЦ из-за урагана
Опубликовано:
Минувшей ночью на Экибастузской ТЭЦ остановились котлы. Причиной тому стал сильный ураган, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Экибастузтеплоэнерго".
Как сообщили в компании, минувшей ночью из-за ураганного ветра, местами выше 30м/с, Экибастузская ТЭЦ осталась без напряжения.
"Было нарушено электроснабжение станции в связи с отключением основной и резервной подстанций, запитанных от ГРЭС-1.
Так как работа основного оборудования ТЭЦ осуществляется за счет электричества, на станции была вынужденная остановка котлов", - говорится в сообщении ТОО "Экибастузтеплоэнерго" в Instagram.
Электроснабжение ЭТЭЦ было восстановлено в 05:15 утра, в данный момент станция восстановила работу.
"В ближайшее часы параметры теплоснабжения стабилизируются", - пообещали в компании.
Напомним, ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов обратился к местным жителям в связи бушующей непогодой. Глава региона призвал местных жителей не выходить из дома.
ЧП на ТЭЦ в Экибастузе в прошлом году
Напомним, что в конце ноября 2022 года на Экибастузкой ТЭЦ произошла крупная авария из-за которой большая часть города осталась без тепла на несколько дней.
27 ноября, стало известно об аварийном отключении на Экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.
При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.
Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.
1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ, а также озвучил предварительную причину ЧП.
Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.
Ситуация в Экибастузе после аварии на ТЭЦ
Несмотря на то, что авария была устранена, в городе регулярно сообщалось об отключениях отопления.
Перед Новым годом несколько раз появлялись сообщения о том, что в Экибастузе из-за повреждений на теплосетях временно будет отключена подача тепла в ряде зданий.
Повреждения продолжали устранять и в начале января, при этом отключая подачу тепла в жилые дома и офисные здания.
Ночью 7 января на экибастузкой станции произошла внештатная ситуация: в работе осталось три котлоагрегата из шести, температура подачи тепла на город была снижена до 47 градусов.
В начале февраля стало известно, что в Экибастузе после ЧП на ТЭЦ проведут масштабный ремонт городской системы теплоснабжения.
Во время рабочей поездки в Экибастуз в середине февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр жестко раскритиковал работу гендиректора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина и потребовал от акционеров компании снять его с должности.
Однако 18 февраля, в Экибастузе вновь произошла внештатная ситуация на трубопроводе.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046511-kotly-ostanovilis-na-ekibastuzskoy-tets-iz-za-uragana/