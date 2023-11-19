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Котлы остановились на Экибастузской ТЭЦ из-за урагана

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Экибастузская ТЭЦ
Экибастузская ТЭЦ. Фото: instagram.com/ete_ekb

Минувшей ночью на Экибастузской ТЭЦ остановились котлы. Причиной тому стал сильный ураган, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

Как сообщили в компании, минувшей ночью из-за ураганного ветра, местами выше 30м/с, Экибастузская ТЭЦ осталась без напряжения.

"Было нарушено электроснабжение станции в связи с отключением основной и резервной подстанций, запитанных от ГРЭС-1.

Так как работа основного оборудования ТЭЦ осуществляется за счет электричества, на станции была вынужденная остановка котлов", - говорится в сообщении ТОО "Экибастузтеплоэнерго" в Instagram.

Электроснабжение ЭТЭЦ было восстановлено в 05:15 утра, в данный момент станция восстановила работу.

"В ближайшее часы параметры теплоснабжения стабилизируются", - пообещали в компании.

Напомним, ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов обратился к местным жителям в связи бушующей непогодой. Глава региона призвал местных жителей не выходить из дома.

ЧП на ТЭЦ в Экибастузе в прошлом году

Напомним, что в конце ноября 2022 года на Экибастузкой ТЭЦ произошла крупная авария из-за которой большая часть города осталась без тепла на несколько дней.

27 ноября, стало известно об аварийном отключении на Экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ, а также озвучил предварительную причину ЧП.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Ситуация в Экибастузе после аварии на ТЭЦ

Несмотря на то, что авария была устранена, в городе регулярно сообщалось об отключениях отопления.

Перед Новым годом несколько раз появлялись сообщения о том, что в Экибастузе из-за повреждений на теплосетях временно будет отключена подача тепла в ряде зданий.

Повреждения продолжали устранять и в начале января, при этом отключая подачу тепла в жилые дома и офисные здания.

Ночью 7 января на экибастузкой станции произошла внештатная ситуация: в работе осталось три котлоагрегата из шести, температура подачи тепла на город была снижена до 47 градусов.

В начале февраля стало известно, что в Экибастузе после ЧП на ТЭЦ проведут масштабный ремонт городской системы теплоснабжения.

Во время рабочей поездки в Экибастуз в середине февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр жестко раскритиковал работу гендиректора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина и потребовал от акционеров компании снять его с должности.

Однако 18 февраля, в Экибастузе вновь произошла внештатная ситуация на трубопроводе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046511-kotly-ostanovilis-na-ekibastuzskoy-tets-iz-za-uragana/

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