Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Директора ресторана, в котором убили жену экс-министра Бишимбаева, задержали в Астане

Опубликовано:

Салтанат Нукенова
Салтанат Нукенова. Фото: instagram.com/aitym

Еще три уголовных делах зарегистрированы по факту смерти жены экс-министра Куандыка Бишимбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

"В настоящее время следственными органами выполняется весь комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и вины конкретных лиц.

В ходе расследования отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого водворен в изолятор временного содержания подозреваемый в лице директора "Гастро-центра", - сообщили в полиции.

Кроме того, по информации ведомства, возбуждены уголовные дела по статье 434 (Недонесение о преступлении) и части 3 статьи 119 (Оставление в опасности) УК РК.

В полиции напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Гибель супруги Куандыка Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Также по данным в Сети стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

Позже родственник девушки сообщил, что церемония прощания с Салтанат Нукеновой пройдет в ее родном городе Павлодаре утром 11 ноября. Вчера ее похоронили. Подруги погибшей заявили, что в семье экс-министра были проблемы.

Кроме того, выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

В ДП Астаны также пояснили, что расследование уголовного дела проводится по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство", по которой подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Позже в ведомстве сообщили, что дело об убийстве Салтанат Нукеновой, супруги бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, находится на контроле руководства МВД.

Сегодня стало известно, что бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, подозреваемого в убийстве супруги, арестовали на два месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045355-esche-dva-ugolovnyh-dela-zavedeny-po-delu-o-smerti-zheny-eks-ministra-bishimbaeva/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.