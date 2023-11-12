Директора ресторана, в котором убили жену экс-министра Бишимбаева, задержали в Астане

Еще три уголовных делах зарегистрированы по факту смерти жены экс-министра Куандыка Бишимбаева, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

"В настоящее время следственными органами выполняется весь комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и вины конкретных лиц.

В ходе расследования отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого водворен в изолятор временного содержания подозреваемый в лице директора "Гастро-центра", - сообщили в полиции.

Кроме того, по информации ведомства, возбуждены уголовные дела по статье 434 (Недонесение о преступлении) и части 3 статьи 119 (Оставление в опасности) УК РК.

В полиции напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

Гибель супруги Куандыка Бишимбаева

9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Также по данным в Сети стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова - вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

Позже родственник девушки сообщил, что церемония прощания с Салтанат Нукеновой пройдет в ее родном городе Павлодаре утром 11 ноября. Вчера ее похоронили. Подруги погибшей заявили, что в семье экс-министра были проблемы.

Кроме того, выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму Павлодара Кайрату Нукенову.

В ДП Астаны также пояснили, что расследование уголовного дела проводится по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство", по которой подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Позже в ведомстве сообщили, что дело об убийстве Салтанат Нукеновой, супруги бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, находится на контроле руководства МВД.

Сегодня стало известно, что бывшего министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, подозреваемого в убийстве супруги, арестовали на два месяца.