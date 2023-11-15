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"Нельзя жалеть насильников": депутат высказалась о деле Бишимбаева

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Куандык Бишимбаев
Куандык Бишимбаев. Фото: facebook.com/KuandykBishimbayev

Депутат мажилиса Жулдыз Сулейменова на пленарном заседании палаты прокомментировала резонансные случаи насилия в отношении женщин в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Жулдыз Сулейменова высказалась о деле экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева.

"Ужасная информация о подозреваемом в убийстве собственной жены, ранее осужденном за коррупцию, а затем амнистированном экс-чиновнике спровоцировала резонанс в обществе.

Не прошло и нескольких дней, как общество узнало про еще один шокирующий случай изнасилования девушки полицейским в Талдыкоргане. Эти факты вновь возвращают наше общее внимание к острой проблеме бытового насилия", — заявила депутат.

Она напомнила, что в начале сентября в целях углубления правовой базы по предотвращению насилия в отношении женщин и детей в семье, депутаты партии Amanat разработали законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей".

"В данном законопроекте насилие признается уголовным делом, а педофилов приговаривают к пожизненному заключению. Законопроект предполагает ужесточение ответственности за данные деяния.

Кроме того, в этом документе рассматриваются механизмы привлечения общественных и государственных институтов к защите женщин и детей. От институтов требуется жесткое реагирование на ситуации домашнего насилия. Однако из-за вмешательства определенных заинтересованных групп общественного влияния нормы указанного закона правительством не поддерживаются", — отметила Жулдыз Сулейменова.

Она заявила, что необходимо ужесточать наказание в отношении всех насильников.

"Нельзя жалеть тех, кто подвергал насилию женщину и ребенка. Никто не имеет права оскорблять и убивать женщин! Требуем, чтобы преступник получил суровое наказание!

Настало время утвердить законодательно ответственный государственный орган по борьбе с насилием в семьях", — резюмировала депутат.

Гибель Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября появилась информация о том, что в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась женщина. Источники NUR.KZ сообщили, что подозреваемым в избиении стал бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев.

Позже стало известно, что погибшей была Салтанат Нукенова – вторая супруга Бишимбаева. В УОЗ города рассказали, что прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть женщины 1992 года рождения.

В полиции рассказали, что гибель молодой женщины расследуют по статье 99 Уголовного кодекса "Убийство".

11 ноября с Нукеновой простились в мечети имени Машхура Жусупа в Павлодаре. Также выяснилось, что погибшая приходилась племянницей бывшему акиму города Кайрату Нукенову.

На днях стало известно, что Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Вчера также взяли под стражу директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова.

Теперь же родственники погибшей требуют привлечь к ответственности и брата Куандыка Бишимбаева, который, по их информации, обо всем знал, но вовремя не вызвал неотложку. Полиция изъяла материалы с камер видеонаблюдения в ресторане "БАУ" в Астане, в котором была убита Салтанат Нукенова.

Отметим, по факту смерти девушки заведены четыре уголовных дела: по статье 99 "Убийство", статье 434 "Недонесение о преступлении", статье 119 "Оставление в опасности" и статье 432 "Укрывательство преступления".

Также сегодня стало известно, что президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил руководству МВД держать на особом контроле дело Бишимбаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045880-nelzya-zhalet-nasilnikov-deputat-vyskazalas-o-dele-bishimbaeva/

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