Какие компании Боранбаева приняли в коммунальную собственность Алматы

Бизнесмен Кайрат Боранбаев передал в пользу государства ряд объектов - о том, какие компании были приняты в коммунальную собственность города рассказали в акимате, передает NUR.KZ.

Согласно данным управления государственных активов Алматы, в коммунальную собственность города Алматы, согласно договорам дарения, приняты 100% доли участия в уставном капитале трех товариществах с ограниченной ответственностью "F Link (ЭФ Линк)", "Grand Hall Unity" и "Алмтрэйд".

Как уточнили в ведомстве, 26 октября текущего года завершена регистрация данных товариществ с ограниченной ответственностью за Управлением государственных активов города Алматы,- уполномоченный орган в сфере коммунального имущества.

В настоящий момент ведомством вносятся изменения в уставы ТОО в части учредителя, а также ведутся работы по созданию наблюдательного совета в целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, проведения инвентаризации имущества и составления планов развития на пятилетний период.

"Для принятия решения необходимо провести вышеуказанные мероприятия. Кроме того, на сегодня, прорабатывается вопрос по дальнейшей деятельности товариществ с ограниченной ответственностью, с учетом имеющихся арендаторов и приобретенных гражданами абонементов", - говорится в сообщении уполномоченного органа.

В ведомстве пообещали сообщить о принятом решении.

В конце октября в акимате Алматы рассказали, что происходит с переданным государству имуществом Боранбаева в южной столице. В горадминистрации отметили, что на тот момент проводились работы по регистрации товариществ с ограниченной ответственностью.

Дело Кайрата Боранбаева

Напомним, бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года – его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным – он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники", соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге – в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок – теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми.

В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

Также в прошлую пятницу стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области.

При этом в начале этой недели Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане.

Позже стало известно, что принадлежавшие ему сеть фитнес-клубов, здание ТРЦ в Алматы, а также ряд других объектов тоже передаются в собственность государства.

Вчера мы писали о том, какие еще активы Боранбаева вернули государству.

Также сообщалось, что Боранбаеву изменили наказание и выпустили из колонии.