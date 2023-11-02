На информацию о сокращении горноспасателей отреагировали в РЦШ ПВАСС

В РЦШ ПВАСС сообщили, что распространяемая информация о возможном сокращении горноспасателей не соответствуют действительности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу организации.

В официальном заявлении Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (РЦШ ПВАСС) говорится, что никаких сокращений штата горноспасателей в организации не производилось.

"Все распространенные данные о сокращениях не соответствуют действительности", – отметили в штабе.

В РЦШ ПВАСС уточнили, что на шахте имени Костенко в настоящий момент завершаются аварийно-спасательные работы.

"С двух часов дня Шахтинский отряд Карагандинского филиала был снят с казарменного положения. В настоящее время работы на шахте продолжаются силами одного отряда, при этом осуществляется привлечение одного отделения для контроля газовой обстановки на объекте", – добавили в организации.

ЧП на шахте имени Костенко

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров. Через некоторое время после возгорания, предположительно, последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека. В результате происшествия погибли 46 горняков.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".

Касым-Жомарт Токаев лично приехал на место ЧП в Карагандинскую область. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших, а также заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Также президент провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области. Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала о социальной помощи, которая будет оказана семьям погибших.

Недавно глава Минпрома Канат Шарлапаев заявил, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. При этом при приватизации данного актива бюджетные деньги страны использоваться не будут. Кроме того, Шарлапаев сообщил, что АМТ после трагедии на шахте в Караганде потерял миллиард долларов.

Сегодня стало известно, что 17 семьям погибших при пожаре в Караганде шахтеров, где есть дети, назначили ежемесячные пособия и выплаты.