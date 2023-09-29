Построить метро в Астане предложила депутат

На заседании маслихата сегодня депутат предложила подумать о строительстве в Астане подземного метро. По ее словам, в случае чего, оно может служить людям бомбоубежищем, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Динара Оразалина призвала задуматься о строительстве метро в Астане.

"Как предложение члена комиссии "Законность и правопорядок", долгосрочное предложение: все-таки подумать о строительстве в столице подземного метро.

В мирное время оно будет служить в наших сложных погодных климатических условиях для перемещения жителей, а в случае чего это будет подземное бомбоубежище", – заявила депутат Оразалина.

Напомним, что долгострой LRT в столице – это тоже метро с несколькими "ветками", но надземное. Его начали строить еще в 2017 году, однако завершить строительство пока не удалось.

В 2020 году было завершено расследование по хищениям в ходе строительства Astana LRT, после этого начался судебный процесс.

В мае 2021 года осудили семь человек, назначив им лишение свободы сроком от 7 до 10 лет, а также возмещение ущерба в 5,8 млрд тенге. Однако осенью того же года суд отменил приговор, вернул дело в прокуратуру для устранения нарушений.

В 2022 году по этому делу в столице начался новый судебный процесс. Кроме того, в мае этого года стало известно, что по хищению 257 млн долларов в Astana LRT расследуется еще одно дело.

При этом в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявлял, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В октябре прошлого года премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что на продолжение строительства LRT выделили еще 20 млрд тенге. Позже аким города Женис Касымбек пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет.

Недавно в соцсетях появилось видео с покосившейся опорой для LRT. Министр транспорта Марат Карабаев заявил, что в первую очередь нужно выяснить, почему это случилось.

Также напомним, что в апреле 2022 года стало известно, что в Алматы собираются построить третью очередь первой линии городского метрополитена. Новые станции метро будут иметь протяженность 5,2 км от станции "Калкаман" до рынка "Барлык".

В июне этого года сообщалось, что новые станции могут назвать "Шугыла" и "Толе би".