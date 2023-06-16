Как могут назвать две новые станции метро в Алматы

Метро. Фото: Акимат Алматы

Заведующий отделом развития языков и ономастики Бахыт Калымбет рассказал, как могут назвать новые станции алматинского метро, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По его словам, для технико-экономической проработки проекта строительства станции метро необходимо дать двум новым станциям названия.

"Станцию ​​№1 по проспекту Алатау, для удобства пассажиров предлагается назвать "Шугыла", что будет созвучно с названием района. А станции №2 предлагаем присвоить название "Толе би", так как она будет расположена на проспекте Алатау, на пересечении с улицей Толе би", - сказал он.

Предложенные названия были одобрены комиссией по ономастике города Алматы, подчеркнул Бахыт Калымбет. Его поддержала городская администрация.

Отмечается, что теперь нужно подтверждение республиканской комиссии по ономастике при правительстве РК, а также совместное решение акимата и маслихата Алматы.

Если комиссия одобрит предложенные названия, то решение будет принято соответствующим постановлением акимата Алматы, добавили в ведомстве.

Напомним, что две новые станции метро в Алматы ( "Сарыарка" и "Бауыржан Момышулы") открыли для пассажиров 30 мая прошлого года. Они связывают центр города со спальными районами. На текущий момент в Алматы действует 11 станций.

А в апреле прошлого года в акимате отмечали, что в городе предусмотрено строительство третьей очереди первой линии городского метрополитена. В ведомстве подтвердили, что планируется строительство новых станций.

В ноябре 2022 года в акимате Алматы назвали участки, которые изымут для строительства метро. Собственникам отчуждаемых участков и недвижимости будет выплачена денежная компенсация по рыночной стоимости. Тогда завершить работы по изъятию участков планировали до апреля 2025 года.

В мае текущего года разработчик генплана Алматы, эксперт по транспорту НИИ "Алматыгенплан" Роман Барабанов рассказал, что метро, БРТ, ЛРТ, а также выделенные полосы будут связаны между собой в определенных местах города транспортно-пересадочными узлами. К ним также будет подведена велоинфраструктура.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025093-dve-novye-stantsii-metro-v-almaty-mogut-nazvat-shugyla-i-tole-bi/