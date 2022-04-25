Новые станции метро построят в Алматы

Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 25 апреля, в Алматы состоялась внеочередная сессия маслихата, на которой, помимо прочего, был принят проект плана развития транспортной инфраструктуры, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Как рассказали в акимате, в плане предусмотрено строительство третьей очереди первой линии городского метрополитена.

Новые станции метро, еще не получившие названия, будут иметь протяженность 5,2 км от станции "Калкаман" до рынка "Барлык".

Кроме того, власти намерены построить новую транспортную развязку на пересечении улицы Саина и улицы Монке би (Акын Сара).

Наряду с этим запланировано строительство дорог протяженностью 140,4 км в восьми микрорайонах города: Шапагат, Боралдай, Теректы, Рахат-Мадениет, Шугыла, Акжар, Маяк и Мадениет.

Помимо этого, планируется пробивка 10 магистральных улиц общей протяженностью в 39,7 км.

В целом предусматривает повышение доли дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии с 86% до 95% до 2025 года.

Напомним, что осенью прошлого года сообщалось о планах продлить алматинское метро до рынка "Алтын Орда".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1966715-novye-stantsii-metro-postroyat-v-almaty/