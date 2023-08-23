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Баннеры с надписью на китайском языке появились на ЛРТ в Астане

Опубликовано:

Баннер
Баннер. Фото: t.me/astanovka98

В соцсетях появились кадры с баннером на ЛРТ в Астане, на котором присутствует надпись на китайском языке. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ТОО City Transportation Systems.

В Telegram-канале Astanovka98 опубликовано фото с синим баннером, на котором присутствует надпись на китайском и русском языках. Баннер установлен на ЛРТ и на нем написано: "Предприятие выигрывает в безопасности, жизнь драгоценна в заботе".

"Вот такие баннеры на ЛРТ удивили наших читателей. Не секрет, что генподрядчик самого известного строительного проекта в Казахстане – китайская компания China Railway Asia-Europe Construction Investment Co., Ltd. Эта же компания будет заказывать подвижный состав", – говорится в описании к снимку.

В комментариях к публикации пресс-служба CTS сообщила, что такие баннеры используются подрядчиками для укрепления корпоративного духа.

"Подрядчики вешают такие баннеры для укрепления корпоративного духа. Также баннеры по технике безопасности висят в местах производства работ", – отметили в компании.

Строительство ЛРТ в Астане

Первые опоры легкорельсового транспорта появились в Астане еще в 2017 году, однако завершить проект не удалось.

Позже стало известно, что правоохранители начали расследование по фактам хищений в ходе строительства ЛРТ, которое было завершено в 2020 году. После этого начался судебный процесс.

В январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект ЛРТ уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре экс-аким Астаны Алтай Кульгинов сообщил о планах по завершению строительства объекта. По его словам, по предварительным расчетам, ежегодно будет необходимо 4 млрд тенге на обслуживание ЛРТ. Позже в Минфине рассказали, за чей счет его достроят.

В октябре премьер-министр Алихан Смаилов сообщил, что на продолжение строительства ЛРТ в Астане выделили еще 20 млрд тенге.

Позже новый аким города Женис Касымбек пообещал, что проект завершат в течение двух-трех лет, однако добавил, что многое при строительстве зависит от финансирования.

В конце июня текущего года аким Астаны Женис Касымбек высказался о строительстве легкорельсового транспорта в столице. В целом, по словам акима, в этом году было выделено 50 млрд тенге на продолжение строительства ЛРТ.

А в начале июля столичный аким заявил, что на завершение ЛРТ в Астане могут потребоваться еще сотни миллиардов тенге.

Президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития столицы поручил ускорить завершение реализации проекта ЛРТ.

В конце июля в CTS рассказали, где закупят поезда для ЛРТ в Астане.

Ранее мы также рассказывали, что участок одной из улиц Астаны закроют до конца ноября из-за строительства ЛРТ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033606-bannery-s-nadpisyu-na-kitayskom-yazyke-poyavilis-na-lrt-v-astane/

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