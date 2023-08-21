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Участок одной из улиц Астаны закроют до конца ноября из-за строительства LRT

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Строительство LRT в Астане
Строительство LRT в Астане. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С пятницы, 25 августа, в Астане полностью закроют участок улицы Сыганак - здесь начнутся работы по устройству монолитной железобетонной балки LRT, сообщается на Instagram-странице компании CTS.

Как рассказали в компании, сейчас в рамках реализации проекта линии LRT проводятся работы по устройству монолитной железобетонной балки вдоль улицы Сыганак на перекрестках с улицей Сауран и улицей Акмешит.

"В связи с этим с 25 августа вводится полное закрытие движения по южной стороне вдоль улицы Сыганак от проспекта Кабанбай батыра до улицы Туркестан и частичное ограничение движения по северной стороне (две полосы) вдоль улицы Сыганак на участке от улицы Туркестан до проспекта Кабанбай батыра", - говорится в сообщении компании.

Ограничения вводятся до 30 ноября.

Отмечается, что изменений в движении общественного транспорта, проходящего на данном участке, не будет.

"Жителей города и автовладельцев просим отнестись с пониманием и заранее планировать свои маршруты", - обратились к астанчанам в компании.

Напомним, ранее в CTS предупреждали, что из-за строительства LRT в Астане также временно может быть затруднен проезд еще по двум перекресткам.

Кроме того, с середины августа в столице начали ремонтировать один из съездов на мост М1. Из-за этого с 16 по 31 августа полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении проспекта Мангилик Ел и улицы Сарайшык.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033269-uchastok-odnoy-iz-ulits-astany-zakroyut-do-kontsa-noyabrya-iz-za-stroitelstva-lrt/

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