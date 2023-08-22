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"Мини-Байтерек" обнаружили во Вьетнаме во время визита туда Токаева (видео)

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Мини-Байтерек, установленный по пути из Ханоя
Мини-Байтерек, установленный по пути из Ханоя. Фото: t.me/baltabayev

Журналист Адиль Балтабаев, освещающий работу президента РК Касым-Жомарта Токаева, поделился в Telegram видео своей поездки во Вьетнам, передает NUR.KZ.

Примечательны кадры тем, что во Вьетнаме – ровно в период, когда Касым-Жомарт Токаев находится в государстве с рабочим визитом – вдоль трассы обнаружили миниатюрную копию "Байтерека". Того самого монумента, который является символом казахстанской столицы.

"Сюрпризы на каждом шагу. Наша делегация сегодня побывала в провинции, и по пути из Ханоя (столица Вьетнама – прим. ред.) мы увидели вот такой мини-Байтерек", – написал Адиль Балтабаев, пошутив, что глядя на эту инсталляцию ему сразу захотелось домой.

Напомним, что президент Казахстана последние дни находился с рабочим визитом во Вьетнаме. Сегодня, к примеру, он посетил там несколько производственных предприятий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2033536-mini-bayterek-obnaruzhili-vo-vetname-vo-vremya-vizita-tuda-tokaeva-video/

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