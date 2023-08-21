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30 лет независимости Казахстана

"Я твердо намерен поддержать их": Токаев о сотрудничестве с бизнесменами Вьетнама

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня провел встречу с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Как сообщает Акорда, в ходе встречи глава государства отметил, что сегодня он провел продуктивные переговоры с президентом Во Ван Тхыонгом, на которых были обсуждены основные направления двустороннего сотрудничества.

"Сегодня утром у меня состоялись очень продуктивные переговоры с президентом Во Ван Тхыонгом. Мы достигли очень важных договоренностей, которые будут способствовать укреплению наших отношений и сотрудничества во многих областях.

У меня также были встречи с вьетнамскими бизнесменами. Я твердо намерен поддержать их присутствие на казахстанском рынке. Мы будем содействовать их деятельности в Казахстане, поскольку искренне заинтересованы в длительном присутствии вьетнамского бизнеса в нашей стране", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также президент Казахстана выразил уверенность, что подписанный сегодня межправительственный План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества станет одним из ключевых инструментов активизации взаимодействия в таких сферах, как торговля, инвестиции, технологии, сельское хозяйство, транзит и туризм.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отметил, что визит Касым-Жомарта Токаева придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству Казахстана и Вьетнама

"Ряд документов и соглашений, подписанных двумя сторонами, является прочной основой для реализации сотрудничества в будущем. Мы заинтересованы обсудить с Вами дальнейшие пути и средства укрепления и углубления отношений Казахстана и Вьетнама в политической, дипломатической, инвестиционной и торговой сферах", – подчеркнул Фам Минь Чинь.

Визит Токаева во Вьетнам

В воскресенье, 20 августа, Касым-Жомарт Токаев прилетел с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. В аэропорту президента Казахстана встретил руководитель офиса главы Вьетнама Ле Кхань Хай и другие высокопоставленные лица.

В Акорде сообщали, что в рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также ряд встреч с представителями деловых кругов.

Сегодня, 21 августа, начался официальный визит Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам – президент Казахстана возложил цветы к монументу героям Вьетнама и мавзолею Хо Ши Мина.

Также президент Во Ван Тхыонг торжественно встретил Касым-Жомарта Токаева в Президентском дворце.

Позже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, Кроме того, в рамках официального визита президент Казахстан во Вьетнам были подписаны ряд документов.

Ранее пресс-служба Акорды сообщала, что президент с 20 по 22 августа посетит Ханой. Отмечалось, что визит состоится по приглашению президента Вьетнама Во Ван Тхыонга.

Напомним, что Токаев планировал визит во Вьетнам еще в середине июня, однако поездку пришлось отложить из-за пожара в области Абай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033335-ya-tverdo-nameren-podderzhat-ih-tokaev-o-sotrudnichestve-s-biznesmenami-vetnama/

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