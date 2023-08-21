Как встретили Токаева в президентском дворце во Вьетнаме (фото)

Касым-Жомарт Токаев и Во Ван Тхыонг. Фото: Акорда

Президент Во Ван Тхыонг торжественно встретил главу государства Касым-Жомарта Токаева в Президентском дворце, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Акорды.

Начальник Почетного караула отдал рапорт лидерам двух стран. После исполнения гимнов Казахстана и Вьетнама Касым-Жомарт Токаев и Во Ван Тхыонг представили друг другу членов официальных делегаций.

Затем главы государств прошли в зал переговоров.

Визит Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам

В воскресенье, 20 августа, Касым-Жомарт Токаев прилетел с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. В аэропорту президента Казахстана встретил руководитель офиса главы Вьетнама Ле Кхань Хай и другие высокопоставленные лица.

В Акорде сообщали, что в рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также ряд встреч с представителями деловых кругов.

21 августа начался официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам - глава государства возложил цветы к монументу героям Вьетнама и мавзолею Хо Ши Мина.

Ранее пресс-служба Акорды сообщала, что президент с 20 по 22 августа посетит Ханой. Отмечалось, что визит состоится по приглашению президента Вьетнама Во Ван Тхыонга.

Ожидается, что в ходе переговоров с высшим руководством страны будут обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя государствами в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Стоит отметить, что Токаев планировал визит во Вьетнам еще в середине июня, однако поездку пришлось отложить из-за пожара в области Абай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033278-kak-vstretili-tokaeva-v-prezidentskom-dvortse-vo-vetname-foto-video/