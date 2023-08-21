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30 лет независимости Казахстана

"Был впечатлен великолепной страной, гостеприимными людьми": президент Вьетнама о своем визите в Казахстан

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Во Ван Тхыонг
Касым-Жомарт Токаев и Во Ван Тхыонг. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня провел переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, передает официальный Telegram-канал Акорды.

В ходе переговоров президентов были обсуждены перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, агропромышленной и культурно-гуманитарной сферах.

Глава нашего государства поблагодарил Во Ван Тхыонга за гостеприимство и отметил, что придает визиту важное значение.

"Это мой первый визит в вашу прекрасную страну в качестве президента Казахстана. Я уделяю первостепенное значение данному визиту. В Казахстане, я должен отметить, относятся с большим уважением к вашему государству и вашему народу. Экономические успехи Вьетнама являются серьезной основой дальнейшего сотрудничества между нашими государствами. Мы уделяем очень большое внимание экономическому и политическому взаимодействию между нашими странами и должным образом оцениваем огромный экономический потенциал Вьетнама, авторитет страны на международной арене", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана сообщил, что по итогам прошлого года взаимная торговля превысила отметку в полмиллиарда долларов, за первые шесть месяцев 2023 года уже достигла 600 млн долларов. До конца года планируется доведение этой важной цифры до 1 млрд долларов.

Глава государства выразил уверенность, что сегодняшние переговоры откроют новый этап развития двустороннего взаимодействия.

Во Ван Тхыонг высоко оценил активизацию сотрудничества между странами и выразил намерение укрепить тесное партнерство Казахстана и Вьетнама

"Уверен, что ваш первый официальный визит в нашу страну создаст новый стимул, чтобы активизировать традиционно дружественные отношения и успешное многоплановое сотрудничество двух стран. Я посещал Казахстан и был впечатлен великолепной, красивой страной, гостеприимными людьми. Во Вьетнаме с вниманием следят за развитием Казахстана и большими успехами, которых достиг казахстанский народ под вашим руководством. Уверен, что благодаря вашему опыту и стратегическому видению Казахстан будет развиваться благополучно и стабильно, внося свой вклад в развитие и сохранение стабильности в регионе и в мире.

Вьетнам помнит и благодарит казахстанский народ за ценную поддержку, оказанную нам в борьбе за национальное освобождение и воссоединение страны в прошлом и содействие в развитии нашей страны в настоящее время. Вьетнам придает большое значение традиционно дружественным отношениям с Казахстаном и считает Вашу страну важным партнером в Центральной Азии", – заявил президент Вьетнама.

В завершение президент Касым-Жомарт Токаев пригласил своего коллегу Во Ван Тхыонга посетить с государственным визитом Казахстан.

В рамках официального визита Токаева во Вьетнам были подписаны следующие документы:

  1. План совместных действий по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Социалистической Республики Вьетнам на 2023-2025 годы;
  2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Социалистической Республики Вьетнам об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов;
  3. Меморандум о сотрудничестве в области туризма между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам;
  4. Меморандум о сотрудничестве между АО "Центр торговой политики QazTrade" и Агентством по содействию торговле Вьетнама VietTrade;
  5. Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Агентством по инвестициям Социалистической Республики Вьетнам;
  6. Меморандум о взаимопонимании в области развития электронной коммерции и почтовой деятельности между АО "Казпочта" и Корпорацией Viet Post;
  7. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан и АО Vietjet Aviation;
  8. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области инвестиций в нефтегазовые проекты между АО "НK "КазМунайГаз" и Sovico Group;
  9. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области развития транспортно-логистической инфраструктуры между АО "Қазақстан Темір Жолы" и Sovico Group;
  10. Меморандум о взаимопонимании между Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Crystal Bay Tourism Group JSC;
  11. Соглашение о сотрудничестве между Microtech DFS Vietnam Company Limited и Vela Corporation;
  12. Меморандум о взаимопонимании между АО "Агентство "Хабар" и Vietnam Television.

Визит Токаева во Вьетнам

В воскресенье, 20 августа, Касым-Жомарт Токаев прилетел с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. В аэропорту президента Казахстана встретил руководитель офиса главы Вьетнама Ле Кхань Хай и другие высокопоставленные лица.

В Акорде сообщали, что в рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также ряд встреч с представителями деловых кругов.

Сегодня, 21 августа, начался официальный визит Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам – президент Казахстана возложил цветы к монументу героям Вьетнама и мавзолею Хо Ши Мина.

Также президент Во Ван Тхыонг торжественно встретил Касым-Жомарта Токаева в Президентском дворце.

Ранее пресс-служба Акорды сообщала, что президент с 20 по 22 августа посетит Ханой. Отмечалось, что визит состоится по приглашению президента Вьетнама Во Ван Тхыонга.

Напомним, что Токаев планировал визит во Вьетнам еще в середине июня, однако поездку пришлось отложить из-за пожара в области Абай.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033283-byl-vpechatlen-velikolepnoy-stranoy-gostepriimnymi-lyudmi-prezident-vetnama-o-svoem-vizite-v-kazahstan/

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