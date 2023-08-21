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Токаев провел ряд встреч с высокопоставленными лицами Вьетнама

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Касым-Жомарт Токаев и Выонг Динь Хюэ
Касым-Жомарт Токаев и Выонг Динь Хюэ. Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ и генсекретарем Центрального комитета Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, передает официальный Telegram-канал Акорды.

В беседе с председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в Казахстане уделят значительное внимание дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества двух стран.

Президент Казахстана подчеркнул, что в рамках двусторонней повестки придает большое значение развитию межпарламентских связей с Вьетнамом и предложил активизировать взаимные визиты представителей законодательных органов.

Выонг Динь Хюэ поддержал предложение Касым-Жомарта Токаева по углублению отношений между парламентами.

"Ваш визит в полной мере отражает чувство приверженности укреплению дружбы между нашими странами. Ваш визит знаменует собой важный шаг вперед и придает дополнительный импульс традиционному многогранному сотрудничеству между Вьетнамом и Казахстаном. Мы также осведомлены о Вашем богатом опыте в парламентской деятельности, что является полезным для укрепления сотрудничества между нашими законодательными органами", – подчеркнул председатель Национального собрания Вьетнама.

Также глава государства встретился с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам казахско-вьетнамской повестки дня.

Президент отметил, что казахский народ с огромным уважением относится к вьетнамскому народу и достижениям страны. Он подчеркнул, что одна из целей его визита – придать дополнительный импульс сотрудничеству во всех сферах, в том числе в экономической.

Глава нашего государства сообщил о своей готовности к активной совместной работе по укреплению многопланового взаимодействия двух стран. Он также рассказал о проводимых в Казахстане масштабных политических и экономических преобразованиях.

Касым-Жомарт Токаев и Нгуен Фу Чонг
Касым-Жомарт Токаев и Нгуен Фу Чонг. Фото: t.me/aqorda_resmi

В свою очередь генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг отметил, что Казахстан и Вьетнам построили прочные и гармоничные отношения, основанные на крепких узах дружбы и общих ценностях. Руководитель партии особо подчеркнул, что народ Вьетнама и он сам лично всегда испытывают теплые отношения к Казахстану и его народу.

Визит Токаева во Вьетнам

В воскресенье, 20 августа, Касым-Жомарт Токаев прилетел с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. В аэропорту президента Казахстана встретил руководитель офиса главы Вьетнама Ле Кхань Хай и другие высокопоставленные лица.

В Акорде сообщали, что в рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также ряд встреч с представителями деловых кругов.

Сегодня, 21 августа, начался официальный визит Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам – президент Казахстана возложил цветы к монументу героям Вьетнама и мавзолею Хо Ши Мина.

Также президент Во Ван Тхыонг торжественно встретил Касым-Жомарта Токаева в Президентском дворце.

Позже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, Кроме того, в рамках официального визита президент Казахстан во Вьетнам были подписаны ряд документов.

На встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем глава нашего государства заявил, что твердо намерен поддержать присутствие вьетнамских бизнесменов на казахстанском рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033358-tokaev-provel-ryad-vstrech-s-vysokopostavlennymi-litsami-vetnama/

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