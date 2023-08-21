Токаев посетил музей военной истории во Вьетнаме (фото)

Президент в музее военной истории. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня посетил музей военной истории во Вьетнаме. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

Президент посетил музей военной истории.

Главе государства рассказали историю создания музейного комплекса, а также показали короткометражный документальный фильм "Битва при Дьенбьенфу". Затем президент Казахстана осмотрел залы с экспонатами.

Королевская Ханойская цитадель, в которой расположен военный музей, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Экспонат. Фото: t.me/aqorda_resmi

Экспозиция военного музея, размещенная в тридцати смотровых залах, состоит из порядка 160 тысяч предметов и документов, связанных с историей образования и развития вооруженных сил Вьетнама.

В музее можно увидеть боевые машины и оружие, которые непосредственно принимали участие в военных сражениях за независимость страны.

Визит Токаева в музей. Фото: t.me/aqorda_resmi

Музей. Фото: t.me/aqorda_resmi

Напомним, президент Казахстана прибыл с официальным визитом во Вьетнам вчера. В международном аэропорту Ханоя "Ной Бай" его встретил руководитель офиса президента Вьетнама Ле Кхань Хай и другие высокопоставленные лица.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу героям Вьетнама и мавзолею Хо Ши Мина. Затем президент этой страны Во Ван Тхыонг торжественно встретил его в Президентском дворце.

Главы двух государств провели переговоры. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Во Ван Тхыонга за гостеприимство и отметил, что придает визиту важное значение.

В рамках официального визита президента Казахстана был подписан ряд документов.

Кроме того, Токаев провел встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, а также с другими высокопоставленными лицами этой страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033364-tokaev-posetil-muzey-voennoy-istorii-vo-vetname-foto/