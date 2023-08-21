Токаев посетил музей военной истории во Вьетнаме (фото)
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Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня посетил музей военной истории во Вьетнаме. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.
Президент посетил музей военной истории.
Главе государства рассказали историю создания музейного комплекса, а также показали короткометражный документальный фильм "Битва при Дьенбьенфу". Затем президент Казахстана осмотрел залы с экспонатами.
Королевская Ханойская цитадель, в которой расположен военный музей, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экспозиция военного музея, размещенная в тридцати смотровых залах, состоит из порядка 160 тысяч предметов и документов, связанных с историей образования и развития вооруженных сил Вьетнама.
В музее можно увидеть боевые машины и оружие, которые непосредственно принимали участие в военных сражениях за независимость страны.
Напомним, президент Казахстана прибыл с официальным визитом во Вьетнам вчера. В международном аэропорту Ханоя "Ной Бай" его встретил руководитель офиса президента Вьетнама Ле Кхань Хай и другие высокопоставленные лица.
Сегодня Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу героям Вьетнама и мавзолею Хо Ши Мина. Затем президент этой страны Во Ван Тхыонг торжественно встретил его в Президентском дворце.
Главы двух государств провели переговоры. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Во Ван Тхыонга за гостеприимство и отметил, что придает визиту важное значение.
В рамках официального визита президента Казахстана был подписан ряд документов.
Кроме того, Токаев провел встречи с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем, а также с другими высокопоставленными лицами этой страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033364-tokaev-posetil-muzey-voennoy-istorii-vo-vetname-foto/