Токаев поучаствовал в изготовлении керамической вазы во Вьетнаме (фото)

Касым-Жомарт Токаев во Вьетнаме. Фото: t.me/aqorda_resmi

Во время своего визита во Вьетнам Касым-Жомарт Токаев вместе с главой страны Во Ван Тхыонгом посетили керамическую деревню Чу Дао в провинции Хайзыонг, сообщает Telegram-канал пресс-службы Акорды.

Президенты Казахстана и Вьетнама осмотрели зал готовой продукции и ознакомились с процессом изготовления керамических изделий.

Затем главы государств поучаствовали в изготовлении керамической вазы на специальном станке.

Осмотрев деревню, президенты Казахстана и Вьетнама расписались на готовой продукции и оставили запись в книге почетных гостей.

Касым-Жомарт Токаев во Вьетнаме. Фото: t.me/aqorda_resmi

Как рассказали в пресс-службе главы государства, ️Чу Дао – древняя вьетнамская техника изготовления керамики, датируемая XII веком нашей эры. Она получила развитие в XIV-XV веках, а уже в XVII веке исчезла. Однако в 1980-х годах в музее Топкапы в Стамбуле (Турция) была найдена ваза, выполненная мастерoм керамики Чу Дао.

️В 2001 году Ханойская торговая корпорация восстановила старинное ремесло и создала на основе древних технологий полноценное производство.

Визит Токаева во Вьетнам

Напомним, в воскресенье, 20 августа, Касым-Жомарт Токаев прилетел с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. В аэропорту президента Казахстана встретил руководитель офиса главы Вьетнама Ле Кхань Хай и другие высокопоставленные лица.

В Акорде сообщали, что в рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также ряд встреч с представителями деловых кругов.

В понедельник, 21 августа, начался официальный визит Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам – президент Казахстана возложил цветы к монументу героям Вьетнама и мавзолею Хо Ши Мина.

Позже президент Вьетнама Во Ван Тхыонг торжественно встретил Касым-Жомарта Токаева в Президентском дворце.

После этого Токаев провел переговоры с Во Ван Тхыонгом, Кроме того, сообщалось, что в рамках официального визита подписан ряд документов. После переговоров Токаев также пригласил своего вьетнамского коллегу посетить Казахстан.

На встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем глава нашего государства заявил, что твердо намерен поддержать присутствие вьетнамских бизнесменов на казахстанском рынке.

В беседе с председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает большое значение развитию межпарламентских связей с Вьетнамом и предложил активизировать взаимные визиты представителей законодательных органов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033437-tokaev-pouchastvoval-v-izgotovlenii-keramicheskoy-vazy-vo-vetname-foto/