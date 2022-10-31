Мобилограф Токаева помог президенту Кыргызстана во время визита в Акорду (видео)

Садыр Жапаров заходит в Акорду. Кадр из видео: YouTube/Телеканал Хабар 24

Мобилограф, снимавший глав государств на минувшем саммите "Центральная Азия - ЕС", помог президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, передает телеканал "Хабар 24".

Случай произошел во время саммита "Центральная Азия - Европейский союз" в Астане.

Как говорится в видеосюжете, на тот момент члены делегации Кыргызстана уже находились в Акорде. Заходить в верхней одежде в резиденцию Жапаров не стал, поэтому попросил снимавшего мероприятие мобилографа помочь с курткой.

"Первым в Акорду приехал Садыр Жапаров. Так получилось, что вся делегация главы Кыргызстана уже внутри, а заходить в резиденцию в верхней одежде не комильфо. Благо мобилограф Токаева оказался позади, ему и пришлось помочь Жапарову с курткой", — сказал телеведущий Адиль Балтабаев.

Момент с Жапаровым начинается с 5:50.

Напомним, 26 октября в Астану с официальным визитом прибыл глава Евросовета Шарль Мишель. На следующий день, 27 октября, он встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым.

В рамках своего визита Мишель также принял участие в саммите "Центральная Азия - ЕС" и провел ряд двусторонних переговоров с главами центральноазиатских стран. На мероприятие прибыл лидер Кыргызстана Садыр Жапаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1994990-mobilograf-tokaeva-pomog-prezidentu-kyrgyzstana-vo-vremya-vizita-v-akordu-video/