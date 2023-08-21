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Токаев пригласил президента Вьетнама посетить Казахстан

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Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Вьетнама
Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом Вьетнама. Фото: akorda.kz

Сегодня опубликовано совместное коммюнике об итогах официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Социалистическую Республику Вьетнам. Коммюнике появилось на сайте Акорды.

1. По приглашению президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил Вьетнам с официальным визитом с 20 по 22 августа 2023 года.

2. В рамках визита президент Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, провел переговоры с президентом Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Фам Минь Чинем и председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ, а также посетил ряд экономических и культурных объектов в провинциях Бакнинь и Хайзыонг.

3. В ходе визита стороны провели обстоятельный обмен мнениями о мерах по развитию сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, культурной и туристической сферах, а также по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, представляющим взаимный интерес.

4. В ходе переговоров президент Касым-Жомарт Токаев и Президент Во Ван Тхыонг подтвердили, что Казахстан и Вьетнам связывают традиционно дружественные отношения. Стороны выразили удовлетворение прогрессом в двусторонних отношениях за последнее время, особенно отметив сложившийся доверительный политический диалог.

Подчеркнули, что сотрудничество между Казахстаном и Вьетнамом продолжает расширяться по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, включая новые сферы, имеющие высокий потенциал для более тесного взаимодействия.

Главы государств подтвердили намерение активизировать обмен делегациями на всех уровнях, в том числе между партиями, правительствами и парламентами двух стран, а также культурные связи между народами; эффективно задействовать существующие механизмы сотрудничества, такие как Межправительственная комиссия, политические консультации и другие форматы в целях укрепления взаимопонимания и доверия, а также расширения многопланового двустороннего взаимодействия.

5. Президенты подчеркнули важность развития торгово-экономического сотрудничества, подтвердили намерение создать благоприятные условия для взаимного доступа бизнеса на рынки двух стран и рассмотреть возможность применения эффективных механизмов обеспечения взаимовыгодной торговли, в том числе с целью принятия мер для увеличения контейнерных перевозок из Казахстана во Вьетнам и наоборот.

Стороны также обсудили потенциальные направления сотрудничества, такие как туризм, информационные технологии, сельское хозяйство, транспорт и логистика и другие.

6. Главы государств высоко оценили положительные результаты реализации Соглашения о свободной торговле между Социалистической Республикой Вьетнам и Евразийским экономическим союзом, способствующего росту торговли между Казахстаном и Вьетнамом. Стороны выразили готовность использовать преимущества данного Соглашения для дальнейшего продвижения двусторонней торговли.

7. Президенты с удовлетворением отметили, что открытие прямого авиасообщения между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам в октябре 2022 года создало благоприятные условия для стимулирования развития торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.

8. Главы государств выразили заинтересованность в активизации сотрудничества в сфере образования на основе Протокола от 3 января 2017 года о внесении дополнения в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области образования от 15 сентября 2009 года.

9. Президенты подтвердили важность активизации культурно-гуманитарных связей, в том числе расширения сотрудничества и обменов в области науки, спорта и здравоохранения, в целях сплочения двух народов и углубления взаимопонимания, совместного обогащения культур и развития двусторонних отношений в целом.

10. Главы государств высоко оценили осуществляемую тесную координацию и взаимную поддержку двух стран в рамках международных организаций и форумов. Стороны подчеркнули стремление к дальнейшему развитию сотрудничества в многосторонних форумах, в частности в рамках Совещания по взаимодействию и мерами доверия в Азии (СВМДА) в целях укрепления сотрудничества между государствами-членами во имя мира, развития и процветания в регионе.

Вьетнамская сторона выразила готовность выступить связующим звеном и поддержать Казахстан в укреплении сотрудничества со странами АСЕАН и Юго-Восточной Азии.

Стороны обменялись мнениями о международных и региональных вопросах. Вьетнамская сторона проинформировала о нынешней ситуации в ЮКМ. Стороны отметили важность сохранения мира, безопасности и стабильности, а также мирного разрешения всех споров на основе международного права и Устава ООН.

11. В рамках визита подписаны следующие документы:

  1. Договор между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц;
  2. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Социалистической Республики Вьетнам о взаимной отмене визовых требований для владельцев национальных паспортов;
  3. План совместных действий между правительством Республики Казахстан и правительством Социалистической Республики Вьетнам по ускоренному развитию торгово-экономического сотрудничества в 2023–2025 годах;
  4. Меморандум о сотрудничестве в области туризма между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры, спорта и туризма Социалистической Республики Вьетнам;
  5. Меморандум о сотрудничестве между Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан и Агентством по инвестициям Социалистической Республики Вьетнам;
  6. Меморандум о сотрудничестве между АО «Центр торговой политики «QazTrade» и Агентством по содействию торговле Вьетнама «VietTrade»;
  7. Меморандум о взаимопонимании между АО "Агентство «Хабар" и "Vietnam Television".

12. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность президенту Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонгу и народу Вьетнама за теплое гостеприимство. Президент Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Во Ван Тхыонга посетить Казахстан в удобное для него время. Президент Во Ван Тхыонг с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.

Визит Токаева во Вьетнам

Напомним, в воскресенье, 20 августа, Касым-Жомарт Токаев прилетел с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. В аэропорту президента Казахстана встретил руководитель офиса главы Вьетнама Ле Кхань Хай и другие высокопоставленные лица.

В Акорде сообщали, что в рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также ряд встреч с представителями деловых кругов.

Сегодня, 21 августа, начался официальный визит Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам – президент Казахстана возложил цветы к монументу героям Вьетнама и мавзолею Хо Ши Мина.

Также президент Во Ван Тхыонг торжественно встретил Касым-Жомарта Токаева в Президентском дворце.

Позже Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, Кроме того, в рамках официального визита президент Казахстан во Вьетнам были подписаны ряд документов.

На встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем глава нашего государства заявил, что твердо намерен поддержать присутствие вьетнамских бизнесменов на казахстанском рынке.

В беседе с председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает большое значение развитию межпарламентских связей с Вьетнамом и предложил активизировать взаимные визиты представителей законодательных органов. Также президент Казахстана встретился с генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033371-akorda-opublikovala-kommyunike-ob-itogah-vizita-tokaeva-vo-vetnam/

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