"Были шутки": детали разговора Токаева и Эрдогана раскрыл переводчик (видео)

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: akorda.kz

Стало известно, о чем говорили Касым-Жомарт Токаев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре. Детали беседы были раскрыты в ролике спецпроекта President телеканала "Хабар 24".

15-16 марта казахстанский президент побывал с рабочим визитом в Анкаре. В Турции глава государства встретился со своим коллегой Реджеп Тайипом Эрдоганом и принял участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств.

Подробнее о визите Токаева узнал автор спецпроекта President Адиль Балтабаев.

Как оказалось, на саммит Токаев и Эрдоган прибыли в одном автомобиле. Это удивило журналистов, потому что обычно на официальные мероприятия президент приезжают в разных авто.

Кроме того, во время визита Эрдоган рассказал, что президент Казахстан стал одним из первых лидеров, позвонивших главе Турции после землетрясений на юго-востоке страны.

Подробности разговора двух президентов раскрыл генеральный консул Казахстана в Турции Алим Байель, выступавший переводчиком во время беседы глав государств.

"Были шутки, была теплая атмосфера. И президент Турции был очень удивлен осведомленностью нашего президента о положении дел в Турции, о спорте, в том числе о футболе.

Встречи наших президентов проходят в очень теплой атмосфере всегда. Диалоги очень часто пересыпаются различными какими-то шутками, поговорками и пословицами. Когда Реджеп Тайип Эрдоган предложил нашему президенту что-нибудь выпить во время встречи – чай или кофе, – наш президент сказал ему по-казахски: "Қонақ қойдан жуас. Сіз не айтсаңыз, соны ішем" ("Гость смиреннее овцы. Что вы дадите, то и буду – прим. ред.)", – поделился Байель.

Подробнее о визите Токаева в Анкару можно почитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2013539-byli-shutki-detali-razgovora-tokaeva-i-erdogana-raskryl-perevodchik-video/