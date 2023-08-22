Токаев посетил несколько производственных предприятий во Вьетнаме (фото)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства сегодня посетил производственный комплекс Goertek и производственную площадку компании Hyosung Financial System Vina во Вьетнаме, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Как сообщили в Акорде, Касым-Жомарт Токаев посетил производственный комплекс Goertek, который является частью технологического инновационного предприятия глобального масштаба.

Президент Казахстана осмотрел комплекс, где ознакомился с процессом выпуска продукции, а также используемыми на предприятии технологиями.

Компания специализируется на исследованиях, разработке и производстве электронных и прецизионных конструкционных компонентов, таких как акустика, оптика, микроэлектроника, прецизионные конструктивные детали, интеллектуальное оборудование, устройства виртуальной и дополненной реальности, умные гарнитуры, умная бытовая техника и другие высокотехнологичные устройства и продукты.

В настоящее время в группе Goertek работает более 100 000 сотрудников. Среднегодовой доход компании достигает 2,8 млрд долларов.

Также глава государства посетил производственную площадку компании Hyosung Financial System Vina

Сообщается, что предприятие занимается производством банкоматов нового поколения, автоматических кассовых аппаратов (TCR) и программного обеспечения для банковско-финансовой сферы.

Предприятие выпускает более 80 тысяч изделий в год. Кроме того, компания открыла исследовательский центр для разработки передовых технологий, повышения качества продукции, содействия развитию человеческих ресурсов в области информационных технологий во Вьетнаме.

Ознакомившись с производственной линией завода, Токаев отметил необходимость обмена опытом в сфере финтех-услуг.

Визит Токаева во Вьетнам

В воскресенье, 20 августа, Касым-Жомарт Токаев прилетел с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. В аэропорту президента Казахстана встретил руководитель офиса главы Вьетнама Ле Кхань Хай и другие высокопоставленные лица.

В Акорде сообщали, что в рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также ряд встреч с представителями деловых кругов.

В понедельник, 21 августа, начался официальный визит Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам – президент Казахстана возложил цветы к монументу героям Вьетнама и мавзолею Хо Ши Мина.

Позже президент Вьетнама Во Ван Тхыонг торжественно встретил Касым-Жомарта Токаева в Президентском дворце.

После этого Токаев провел переговоры с Во Ван Тхыонгом, Кроме того, сообщалось, что в рамках официального визита подписан ряд документов. После переговоров Токаев также пригласил своего вьетнамского коллегу посетить Казахстан.

На встрече с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем глава нашего государства заявил, что твердо намерен поддержать присутствие вьетнамских бизнесменов на казахстанском рынке.

Также в беседе с председателем Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придает большое значение развитию межпарламентских связей с Вьетнамом и предложил активизировать взаимные визиты представителей законодательных органов.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев вместе с главой страны Во Ван Тхыонгом посетили керамическую деревню Чу Дао в провинции Хайзыонг, где главы государств поучаствовали в изготовлении керамической вазы на специальном станке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033472-tokaev-posetil-neskolko-proizvodstvennyh-predpriyatiy-vo-vetname/