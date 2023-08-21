Токаев возложил цветы к памятникам во Вьетнаме (фото, видео)

Касым-Жомарт Токаев во Вьетнаме. Фото: пресс-служба Акорды

Сегодня начался официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам - глава государства возложил цветы к монументу героям Вьетнама и мавзолею Хо Ши Мина, сообщает сайт Акорды.

Как рассказали в Акорде, официальный визит главы государства Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам начался с церемонии возложения цветов к монументу национальным героям на площади Ба Динь.

На этой площади 2 сентября 1945 года Хо Ши Мин провозгласил независимость Вьетнама.

"Президент Казахстана почтил память национального лидера этой страны Хо Ши Мина и героев, отдавших свои жизни за свободу Вьетнама.

В церемонии приняла участие официальная делегация Казахстана", - говорится в сообщении.

После этого президент почтил память национального лидера этой страны Хо Ши Мина и возложил цветы к его мавзолею.

Напомним, вчера, 20 августа, Касым-Жомарт Токаев прилетел с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. В аэропорту президента Казахстана встретил руководитель офиса главы Вьетнама Ле Кхань Хай и другие высокопоставленные лица.

В Акорде сообщали, что в рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также ряд встреч с представителями деловых кругов.

При этом, несколькими днями ранее пресс-служба Акорды сообщала, что президент с 20 по 22 августа посетит Ханой. Отмечалось, что визит состоится по приглашению президента Вьетнама Во Ван Тхыонга.

Ожидается, что в ходе переговоров с высшим руководством страны будут обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя государствами в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Напомним, что Токаев планировал визит во Вьетнам еще в середине июня, однако поездку пришлось отложить из-за трагического пожара на востоке страны.

На сайте посольства РК во Вьетнаме сообщается, что дипломатические отношения между Казахстаном и Вьетнамом были установлены в июне 1992 года. При этом 27 декабря 1991-го Вьетнам признал независимость Казахстана.

"Вьетнам является одним из основных партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии. За прошедшие годы между РК и СРВ сложились дружественные отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке.

За 30 лет дипломатических отношений создана существенная договорно-правовая база, способствующая дальнейшему укреплению партнерства по широкому спектру отношений.

Всего подписано более 50 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений", - указано на сайте посольства.

Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана во Вьетнаме с 2019 года является Ерлан Байжанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033253-tokaev-vozlozhil-tsvety-k-monumentu-natsionalnyh-geroev-vo-vetname-foto/