Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Токаев возложил цветы к памятникам во Вьетнаме (фото, видео)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев во Вьетнаме
Касым-Жомарт Токаев во Вьетнаме. Фото: пресс-служба Акорды

Сегодня начался официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам - глава государства возложил цветы к монументу героям Вьетнама и мавзолею Хо Ши Мина, сообщает сайт Акорды.

Как рассказали в Акорде, официальный визит главы государства Касым-Жомарта Токаева во Вьетнам начался с церемонии возложения цветов к монументу национальным героям на площади Ба Динь.

На этой площади 2 сентября 1945 года Хо Ши Мин провозгласил независимость Вьетнама.

"Президент Казахстана почтил память национального лидера этой страны Хо Ши Мина и героев, отдавших свои жизни за свободу Вьетнама.

В церемонии приняла участие официальная делегация Казахстана", - говорится в сообщении.

После этого президент почтил память национального лидера этой страны Хо Ши Мина и возложил цветы к его мавзолею.

Напомним, вчера, 20 августа, Касым-Жомарт Токаев прилетел с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам. В аэропорту президента Казахстана встретил руководитель офиса главы Вьетнама Ле Кхань Хай и другие высокопоставленные лица.

В Акорде сообщали, что в рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также ряд встреч с представителями деловых кругов.

При этом, несколькими днями ранее пресс-служба Акорды сообщала, что президент с 20 по 22 августа посетит Ханой. Отмечалось, что визит состоится по приглашению президента Вьетнама Во Ван Тхыонга.

Ожидается, что в ходе переговоров с высшим руководством страны будут обсуждены перспективы развития сотрудничества между двумя государствами в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Напомним, что Токаев планировал визит во Вьетнам еще в середине июня, однако поездку пришлось отложить из-за трагического пожара на востоке страны.

На сайте посольства РК во Вьетнаме сообщается, что дипломатические отношения между Казахстаном и Вьетнамом были установлены в июне 1992 года. При этом 27 декабря 1991-го Вьетнам признал независимость Казахстана.

"Вьетнам является одним из основных партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии. За прошедшие годы между РК и СРВ сложились дружественные отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке.

За 30 лет дипломатических отношений создана существенная договорно-правовая база, способствующая дальнейшему укреплению партнерства по широкому спектру отношений.

Всего подписано более 50 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений", - указано на сайте посольства.

Чрезвычайным и полномочным послом Казахстана во Вьетнаме с 2019 года является Ерлан Байжанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2033253-tokaev-vozlozhil-tsvety-k-monumentu-natsionalnyh-geroev-vo-vetname-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.