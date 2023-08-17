Готов ли Экибастуз к отопительному сезону, рассказали в акимате

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Павлодарской области Асаин Байханов сегодня на брифинге в регионе рассказал, насколько готов Экибастуз к новому отопительному сезону, передает корреспондент NUR.KZ.

Асаин Байханов сообщил, что на сегодняшний день на ТЭЦ Экибастуза к началу отопительного сезона полностью готовы два котла.

"Для начала сезона этого достаточно. Мы планируем до 20 сентября завершить работы на трех котлоагрегатах. Фактически к началу отопительного сезона у нас будут готовы пять котлов. Этого достаточно для работы при температурах до минус 30-32 градусов. Фактически работы по котлам завершены. У каждого котлоагрегата своя завершенность. Но сегодня по тем котлам, которые вы видели, 11 и 15, работы завершены более чем на 60%, и на двух – на 100%", – заявил он.

По внутриквартальным тепловым сетям, по его словам, ремонтные работы закончены на 98%.

"На этой неделе мы завершаем эти работы. Еще четыре магистральные сети проходят реконструкцию. Завершенность там тоже разная, но от 80% до 88%. Все работы по теплосетям мы полностью завершим к 10 сентября", – отметил аким.

При этом министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что этих мощностей будет достаточно для прохождения отопительного сезона.

"Помимо тех работ, которые озвучены, идет капитальный ремонт восьми котлов, включая текущий ремонт двух котлов. По завершению всего объема работ будет возможность получить даже дополнительные тепловые мощности", – заявил министр.

ЧП на ТЭЦ в Экибастузе в прошлом году

Напомним, что в конце ноября 2022 года на Экибастузкой ТЭЦ произошла крупная авария из-за которой большая часть города осталась без тепла на несколько дней.

27 ноября, стало известно об аварийном отключении на Экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ, а также озвучил предварительную причину ЧП.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Ситуация в Экибастузе после аварии на ТЭЦ

Несмотря на то, что авария была устранена, в городе регулярно сообщалось об отключениях отопления.

Так, 17 декабря аким города Аян Бейсекин сообщил, что жители все еще продолжают жаловаться на недостаточно комфортную температуру в квартирах.

Перед Новым годом несколько раз появлялись сообщения о том, что в Экибастузе из-за повреждений на теплосетях временно будет отключена подача тепла в ряде зданий.

Повреждения продолжали устранять и в начале января, при этом отключая подачу тепла в жилые дома и офисные здания.

Ночью 7 января на экибастузкой станции произошла внештатная ситуация: в работе осталось три котлоагрегата из шести, температура подачи тепла на город была снижена до 47 градусов.

В начале февраля стало известно, что в Экибастузе после ЧП на ТЭЦ проведут масштабный ремонт городской системы теплоснабжения.

Во время рабочей поездки в Экибастуз в середине февраля первый заместитель премьер-министра Роман Скляр жестко раскритиковал работу гендиректора АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина и потребовал от акционеров компании снять его с должности.

Однако 18 февраля, в Экибастузе вновь произошла внештатная ситуация на трубопроводе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032890-gotov-li-ekibastuz-k-otopitelnomu-sezonu-rasskazali-v-akimate/