Какой будет погода в Казахстане в мае, рассказали синоптики

Сирень. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане в мае. По словам специалистов, последний месяц весны будет засушливым, сообщается на сайте госметеослужбы.

Согласно прогнозам синоптиков "Казгидромета", осадков в мае предполагается меньше нормы на большей части республики, около нормы – на севере, востоке и юго-востоке Казахстана.

Однако благодаря весеннему промачиванию почвы и имеющимся влагозапасам засухи в мае не ожидается.

"На преобладающей территории Казахстана условия увлажнения преимущественно будут близкими к норме, а в отдельных районах условия увлажнения будут оптимально влажными", - говорится в прогнозе экспертов.

Наиболее оптимальные погодные условия метеорологи обещают жителям Восточно-Казахстанской, Абайской областей, Костанайской, Акмолинской и Алматинской областей. Погода будет радовать также жителей Актобе, Семея и Алматы.

Напомним, что апрель в этом году для жителей некоторых регионов Казахстана выдался снежным - с середины месяца в ряде регионов страны сильно похолодало. В некоторых выпал снег, наблюдался сильный ветер и гололед.

В Актюбинской области 16 апреля спасатели несколько раз выезжали на вызовы, связанные с ухудшением погоды. Они эвакуировали с заметенных снегом трасс больше 20 человек и искали пастухов, которые заблудились в степи из-за сильного бурана. Из-за бурана 17 сел и часть самого Актобе остались без электричества.

Астану за несколько дней буквально замело снегом - снегопад здесь продолжался не один день. В школах и колледжах города отменили занятия, наблюдались проблемы с общественным транспортом, а в столичном аэропорту были задержаны десятки рейсов.

В Алматы 18 апреля также выпал снег, что очень удивило жителей южной столицы. Они делились в соцсетях фотографиями и видеороликами с заснеженных улиц города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018262-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-mae-rasskazali-sinoptiki/