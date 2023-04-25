Гроза, ветер и до 27 градусов тепла ожидается в мегаполисах Казахстана
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Во вторник, 25 апреля, в Астане и Шымкенте ожидается погода без осадков, а жителей Алматы предупреждают о грозе, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
По прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня днем термометры покажут плюс 17-19 градусов, ночью температура опустится до плюс 5-7 градусов. Скорость ветра составит 3-8 метров в секунду.
Отметим также, что в южной столице объявлено штормовое предупреждение из-за грозы и порывов ветра до 15 м/с.
В Астане осадков не будет, столбики термометров днем поднимутся до плюс 16-18 градусов, ночью в столице похолодает до плюс 3-5 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с.
В Шымкенте также ожидается ясная погода без осадков. Как сообщают синоптики, здесь днем ожидается до 25-27 градусов тепла, ночью - до 12-14 градусов выше нуля. Скорость ветра составит 8-13 м/с.
Ранее мы рассказывали о правилах безопасности в непогоду.
Как вести себя при грозе
В квартире, доме, здании:
- не подходите близко к электропроводке, антеннам,
- закройте окна, выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы,
- не касайтесь металлических предметов.
В транспорте:
- не покидайте авто, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника;
- прекратите движение и переждите непогоду на обочине или на автостоянке, подальше от высоких деревьев,
- не стойте на высоком месте или в открытом поле.
А вот велосипед и мотоцикл могут являться в это время потенциально опасными. Их надо уложить на землю и отойти на расстояние не менее 30 метров.На улице:
- помните: в зоне грозы нельзя бегать и суетиться,
- снимите с себя все металлические украшения (цепочки, кольца, серьги),
- не приближайтесь к линиям электропередач или высоким деревьям,
- не стойте рядом с металлической оградой, стальными трубами, рельсами, а также вблизи других проводников электричества.
Что делать при сильном ветре
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;
Если сильный ветер застал Вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;
- воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018086-groza-veter-i-do-27-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/