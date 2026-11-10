Движение на одной из трасс в Мангистау полностью перекрыли из-за плохой погоды

"КазАвтоЖол" предупредил автомобилистов об ограничении движения в Мангистауской области - это связано с ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ.

"10 ноября 2026 года в 1:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения "Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сай-Утес -Шетпе - Жетыбай - порт Актау" км 332 - 616 (село Бейнеу - село Жармыш)", - сообщили в компании.

Ориентировочное время открытия дороги - 10 ноября 2026 года в 9:00.

Отметим, ранее водителей 10 регионов Казахстана попросили воздержаться от поездок из-за ухудшения погодных условий на дорогах.

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