Движение на одной из трасс в Мангистау полностью перекрыли из-за плохой погоды
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"КазАвтоЖол" предупредил автомобилистов об ограничении движения в Мангистауской области - это связано с ухудшением погодных условий, передает NUR.KZ.
"10 ноября 2026 года в 1:00 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения "Доссор - Кульсары - Бейнеу - Сай-Утес -Шетпе - Жетыбай - порт Актау" км 332 - 616 (село Бейнеу - село Жармыш)", - сообщили в компании.
Ориентировочное время открытия дороги - 10 ноября 2026 года в 9:00.
Отметим, ранее водителей 10 регионов Казахстана попросили воздержаться от поездок из-за ухудшения погодных условий на дорогах.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2454222-dvizhenie-na-odnoy-iz-trass-v-mangistau-polnostyu-perekryli-iz-za-plohoy-pogody/
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