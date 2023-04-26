Жару до 28 градусов обещают в казахстанских мегаполисах в среду

Цветы. Иллюстративное фото: pixabay.com

В среду, 26 апреля, во всех трех мегаполисах Казахстана - Алматы, Астане и Шымкенте - ожидается жаркая погода без осадков. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня днем ожидается до 20-22 градусов тепла, ночью в мегаполисе похолодает до плюс 5-7 градусов. Осадков в городе не будет, а скорость ветра составит от 0 до 5 метров в секунду.

В Астане также прогнозируют погоду без осадков. Днем термометры покажут до плюс 22-24 градусов, ночью - плюс 5-7 градусов. Скорость ветра в столице составит 7-12 м/с.

В Шымкенте днем ожидается до плюс 26-28 градусов, ночью температура опустится до плюс 10-12 градусов. Осадков в мегаполисе не будет, однако из-за сильного ветра здесь объявлено штормовое предупреждение. Так, синоптики предупреждает, что днем в мегаполисе скорость ветра составит 8-12 м/с с порывами от 15 до 23 м/с.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018257-zharu-do-28-gradusov-obeschayut-v-kazahstanskih-megapolisah-v-sredu/