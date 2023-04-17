Метели, ветер, гололед: штормовое предупреждение вновь объявили в Астане и ряде регионов Казахстана

Снегопад. Иллюстративное фото: pexels.com

Непогода сохраняется в ряде регионов Казахстана - синоптики объявили штормовое предупреждение на большей части страны, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

18 апреля в Астане во второй половине дня ожидается низовая метель. На дорогах - гололедица. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный во второй половине дня порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на севере, западе, востоке Акмолинской области прогнозируется гололед и низовая метель. На севере, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20, днем на севере области временами 23 м/с.

Во вторник ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области будет туман, заявили синоптики. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 1-6 градусов.

18 апреля на севере, в центре Кызылординской области тоже ожидается туман. Ночью на большей части области - заморозки 1-6 градусов.

Завтра в Алматинской области пообещали осадки (дождь с переходом в снег), в горных районах области сильные осадки (преимущественно снег), низовая метель. В горных и предгорных районах области туман, на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный в южной половине области порывы 15-20 м/с, в горных районах области временами 23 м/с. Ночью на севере, в предгорных районах области заморозки 3 градуса. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 3-8 тепла, на севере, в горных районах области 1-6 мороза.

В Алматы 18 апреля ночью и утром ожидаются осадки - дождь с переходом в снег, также туман, а на дорогах - гололедица. Ветер северо-западный в первую половину ночи порывы 15 м/с. Ночью прогнозируются заморозки 1-3 градуса, днем 6-8 тепла.

Завтра в Жетсысуской области ночью на юге обещают дождь, на востоке, в центре, в горных районах - дождь с переходом в снег, а днем в горных районах области временами сильные осадки. В горных районах области туман. Ветер северо-восточный на юге, севере, востоке области порывы 17-22 м/с, в районе Алакольских озер временами 30 м/с и более. Ночью на севере, в горных районах области ожидаются заморозки 3 градуса. Днем ожидается резкое понижение температуры воздуха до 4-9 тепла, в горных районах области 1 мороза.

Во вторник ночью и утром на юге Костанайской области ожидается туман. Ветер западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

18 апреля на юге, в горных районах Жамбылской области пообещали туман и гололед. Ветер северо-восточный на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на севере, в горных районах области ожидаются заморозки 1-6 градусов.

Завтра днем в северной половине Павлодарской области ожидается низовая метель и гололед. Ветер юго-западный, ночью на севере области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с.

18 апреля ночью на востоке Карагандинской области будет низовая метель, гололед. На севере, юге области вероятно опустится туман. Ветер северо-западный, западный на востоке области порывы 15-20 м/с.

Предстоящей ночью на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается снег, днем на севере, востоке, юге области осадки (дождь, снег). На севере, востоке области низовая метель, гололед. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 25 м/с.

18 апреля ночью на востоке, юге, в центре Абайской области синоптики пообещали снег, низовую метель и гололед. Ветер западный, северо-западный на севере, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с.

Завтра днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Днем на севере, востоке, юге области - гололед и низовая метель. Ветер западный, северо-западный ночью на юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на юге, востоке области порывы 25 м/с.

Кроме того в период 18-21 апреля 2023 года в связи с выпадением осадков, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Непогода в Казахстане

С середины прошлой недели сильно похолодало в ряде регионов нашей страны, в некоторых выпал снег, наблюдался сильный ветер и гололед.

В Актюбинской области в минувшие выходные спасатели несколько раз выезжали на вызовы, которые связаны с ухудшением погоды. Они эвакуировали с заметенных снегом трасс больше 20 человек и искали пастухов, которые заблудились в степи из-за сильного бурана.

Астану за несколько дней буквально замело снегом - снегопад здесь продолжался не один день. В понедельник в школах и колледжах города отменили занятия - все уроки были переведены на дистанционный формат.

На дорогах Астаны наблюдается транспортный коллапс - из-за метели, гололеда и снега по городу образовались пробки, наблюдаются проблемы с общественным транспортом. Более 140 ДТП зафиксировали в Астане за сутки - все участники уже заменили зимнюю резину на летнюю.

В столичном аэропорту сообщалось о задержке авиарейсов.

По словам специалистов, в начале недели на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. Это связано с прохождением атмосферных фронтальных разделов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2017138-meteli-veter-gololed-shtormovoe-preduprezhdenie-vnov-obyavili-v-astane-i-ryade-regionov-kazahstana/