Снег в Алматы, метель - в Астане: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана

Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Во вторник, 18 апреля, в Алматы и Астане вновь объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды, а в Шымкенте обещают солнечный день, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня в Алматы ожидаются осадки в виде дождя и снега, туман и гололедица. Днем термометры покажут 6-8 градусов тепла, ночью в южной столице прогнозируют заморозки до минус 1-3 градусов. Скорость ветра составит 1-3 метра в секунду.

В Астане вновь обещают выпадение снега, во второй половине дня ожидается низовая метель, на дорогах - гололедица и туман. Температура воздуха днем составит от 0 до плюс 2 градусов, ночью похолодает до минус 1-3 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с, возможно порывы до 15-20 м/с.

В обоих мегаполисах объявлено штормовое предупреждение.

Тем временем в Шымкенте синоптики прогнозируют солнечную погоду без осадков. Днем в третьем мегаполисе ожидается до 13-15 градусов тепла, но ночью возможны заморозки до 1-3 градусов. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Как пешеходам обезопасить себя во время гололедицы

Как пишут спасатели, чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололедице:

подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней как лыжник – небольшими скользящими шажками;

будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и не бегите;

старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

наступать следует на всю подошву, а ноги – слегка расслабить в коленях;

руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

При тумане водителям рекомендуется

уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;

быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;

следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

включить стеклоочистители;

периодически сверять свою скорость по спидометру;

использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Как вести себя в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;

нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;

периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.

если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2017151-sneg-v-almaty-metel-v-astane-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/