Бюллетени будут вывозить на лодках: как голосуют жители затопленных сел Казахстана

Голосование в Актюбинской области. Кадр из видео: t.me/diapazonnews

Жители пострадавших от паводков сел Актюбинской области пришли проголосовать на выборы. При этом бюллетени после голосования из некоторых районов будут вывозить на лодках, передает "Диапазон".

По данным областного акимата, в селе Каратал Уилского района избиратели активно голосуют.

При этом в Кобдинском районе, где в райцентре из-за паводка объявили ЧС, выборы тоже идут в обычном режиме. Отмечается, что здесь 31 избирательный участок и 10 540 избирателей, из которых за полдня проголосовали почти 50% – 5 175 человек.

Как сообщает газета, в районе размыло дороги в села Жарык, Ортақ, Канай, Кокүй, Когалы, Сарбулақ, Байтау, а в селе Егындыбулак смыло мост, поэтому попасть туда можно только на лодке.

"Бюллетени на избирательные участки доставили до паводка. Для того, чтобы привезти их обратно в районные центры, дежурит спецтехника ДЧС. В 20:00 избирательные участки закроются, начнется подсчет голосов. После составления протокола бюллетени упакуют, отправят в районные центры. Из поселков, с которыми из-за паводка автомобильного сообщения нет, бюллетени доставят моторными лодками и вездеходами ДЧС", – рассказали в областной избирательной комиссии.

Напомним, сегодня в Казахстане проходят выборы депутатов мажилиса парламента и маслихатов. Избирательные участки по республике и за рубежом будут работать с 07:00 до 20:00 по местному времени.

Паводки на западе Казахстана

Добавим, что в Актюбинской области сложная паводковая ситуация наблюдается в нескольких районах. Здесь постоянно дежурят спасатели, жителей некоторых районов пришлось эвакуировать.

Несколько аулов оказались отрезаны от внешнего мира. Райцентр Кобдинского района – село Кобда, – буквально уходил под воду.

Не лучше ситуация и в Западно-Казахстанской области. Для эвакуации жителей села Коржын Каратобинского района привлекли вертолет.

В Бурлинском районе объявили режим ЧС местного масштаба. Кроме того, режим ЧС был объявлен в Уральске. В Каратобинском районе талая вода, идущая со степи, наполнила дамбу вблизи села Акбулак, а затем перелилась и подтопила дома.

Напомним, что в Казахстане с приходом весны начался и паводкоопаный период. На прошлой неделе специалисты РГП "Казгидромет" оценили риски паводков для казахстанских регионов этой весной и составили предварительный прогноз по областям.

Анализируя количество выпавших осадков, запасов воды в снеге, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, а также ледовые режимы рек, была дана предварительная оценка паводкоопасных регионов:

регионы с повышенными рисками : Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области;

: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области; со средними рисками : Павлодарская, Атырауская и Улытауская области;

: Павлодарская, Атырауская и Улытауская области; с низкими рисками: Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангыстауская области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013502-byulleteni-budut-vyvozit-na-lodkah-kak-golosuyut-zhiteli-zatoplennyh-sel-kazahstana/