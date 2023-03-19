Члена комиссии отстранили от работы в Алматы: она выдала одному избирателю два бюллетеня

Урна для бюллетеней. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На одном из избирательных участков в Алматы зафиксировали нарушение – член избиркома выдала одному избирателю два бюллетеня, в итоге ее отстранили от работы, передает NUR.KZ.

Как сообщили в территориальной избирательной комиссии Алматы, на участке №492 избирателю выдали два бюллетеня. Один из них предназначался для его супруги, которая на участок не пришла.

Наблюдатели зафиксировали инцидент.

"На избирательном участке №492 был зафиксирован факт выдачи избирателю двух бюллетеней – для него и его супруги. При этом супруга отсутствовала. Это было зафиксировано присутствующими наблюдателями и взята объяснительная у члена избирательной комиссии, которая подтвердила, что по ошибке выдала два бюллетеня. В связи с этим член комиссии была немедленно отстранена от работы", - сообщили в ТИК.

Напомним, ранее начальник Управления службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры РК Азамат Саргазин на телемарафоне рассказал о нарушениях в ходе выборов. Так, членов избирательной комиссии отстранили от работы за выдачу бюллетеней для голосования за родственников и нарушения требования о равном избирательном праве.

Отметим, согласно последним данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями, по состоянию на 16.10 бюллетени получили 51,98 % от общего количества граждан, включенных в списки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013507-chlena-komissii-otstranili-ot-raboty-v-almaty-ona-vydala-odnomu-izbiratelyu-dva-byulletenya/