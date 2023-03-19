Сколько человек успели проголосовать на выборах в Казахстане, рассказали в ЦИК
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Явка казахстанцев, включенных в списки избирателей, на выборы в мажилис и маслихаты на 18.10 составила 53.11%, об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК.
По последним данным, по состоянию на 18.10 бюллетени получили 53,11% от общего количества граждан, включенных в списки.
В том числе:
- по области Абай –56,14%
- по Акмолинской области – 59,49%
- по Актюбинской области – 56,88%
- по Алматинской области – 59,74%
- по Атырауской области – 49,19%
- по Западно-Казахстанской области – 58,81%
- по Жамбылской области – 65,00%
- по области Жетісу – 55,07%
- по Карагандинской области – 58,85%
- по Костанайской области – 65,00%
- по Кызылординской области – 65,70%
- по Мангистауской области – 54,04%
- по Павлодарской области – 58,61%
- по Северо-Казахстанской области – 64,46%
- по Туркестанский области – 51,07%
- по области Ұлытау – 58,63%
- по Восточно-Казахстанской области – 63,63%
- по Астана – 40,94%
- по Алматы – 22,95%
- по Шымкенту – 43,89%.
Активнее всего к этому часу голосовали в Кызылординской области — 65,70%, худшие показатели наблюдаются в Алматы — 22,95%.
Отметим, что голосование продлится до 20.00. В это время избирательные комиссии приступят к подсчету голосов и составлению протокола о результатах голосования. На западе страны из-за разницы в часовых поясах участки закроются в 21.00 по столичному времени.
Добавим, сегодня казахстанцам предстоит выбрать:
- депутатов мажилиса по партийным спискам (голубые бюллетени);
- депутатов мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам (зеленые бюллетени);
- депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по партийным спискам (пурпурные бюллетени);
- депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по одномандатным территориальным округам(оранжевые бюллетени);
- депутатов маслихатов городов областного значения и районов по одномандатным территориальным округам (серые бюллетени).
О том, как сегодня в Казахстане проходят выборы в мажилис и маслихаты, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013514-skolko-chelovek-uspeli-progolosovat-na-vyborah-v-kazahstane-rasskazali-v-tsik/