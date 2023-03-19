Сколько человек успели проголосовать на выборах в Казахстане, рассказали в ЦИК

Урны для бюллетеней. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Явка казахстанцев, включенных в списки избирателей, на выборы в мажилис и маслихаты на 18.10 составила 53.11%, об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦИК.

По последним данным, по состоянию на 18.10 бюллетени получили 53,11% от общего количества граждан, включенных в списки.

В том числе:

по области Абай –56,14%

по Акмолинской области – 59,49%

по Актюбинской области – 56,88%

по Алматинской области – 59,74%

по Атырауской области – 49,19%

по Западно-Казахстанской области – 58,81%

по Жамбылской области – 65,00%

по области Жетісу – 55,07%

по Карагандинской области – 58,85%

по Костанайской области – 65,00%

по Кызылординской области – 65,70%

по Мангистауской области – 54,04%

по Павлодарской области – 58,61%

по Северо-Казахстанской области – 64,46%

по Туркестанский области – 51,07%

по области Ұлытау – 58,63%

по Восточно-Казахстанской области – 63,63%

по Астана – 40,94%

по Алматы – 22,95%

по Шымкенту – 43,89%.

Активнее всего к этому часу голосовали в Кызылординской области — 65,70%, худшие показатели наблюдаются в Алматы — 22,95%.

Отметим, что голосование продлится до 20.00. В это время избирательные комиссии приступят к подсчету голосов и составлению протокола о результатах голосования. На западе страны из-за разницы в часовых поясах участки закроются в 21.00 по столичному времени.

Добавим, сегодня казахстанцам предстоит выбрать:

депутатов мажилиса по партийным спискам (голубые бюллетени);

депутатов мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам (зеленые бюллетени);

депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по партийным спискам (пурпурные бюллетени);

депутатов маслихатов областей, городов республиканского значения и столицы по одномандатным территориальным округам(оранжевые бюллетени);

депутатов маслихатов городов областного значения и районов по одномандатным территориальным округам (серые бюллетени).

О том, как сегодня в Казахстане проходят выборы в мажилис и маслихаты, можно посмотреть в нашей онлайн-трансляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2013514-skolko-chelovek-uspeli-progolosovat-na-vyborah-v-kazahstane-rasskazali-v-tsik/