Какие задачи поставил Токаев перед правительством и парламентом

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в пленарном заседании мажилиса парламента, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

В своем выступлении глава государства отметил, что правительство приостановило свои полномочия в связи с избранием нового состава мажилиса парламента. Он также рассказал о проделанной правительством работе и сообщил, что благодаря принятым оперативным мерам обеспечен рост экономики Казахстана на 3,2 %, социальные обязательства перед гражданами выполняются своевременно и в полном объеме.

По словам президента, это было достигнуто благодаря слаженному взаимодействию всех ветвей власти. Правительству и парламенту предстоит мобилизовать совместные усилия в целях дальнейшего развития экономики и повышения благосостояния народа.

Заседание мажилиса. Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул, что накануне на открытии сессии парламента он поставил конкретные цели и обозначил приоритетные направления деятельности правительства.

Прежде всего, Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу обеспечить стабильный экономический рост не менее 4 процентов в год.

"Нам необходимо кардинально изменить модель экономического развития. Для этого важно системно осуществлять диверсификацию и укреплять рыночные принципы. Наша конечная цель – создание высокотехнологичной, полностью самодостаточной и конкурентоспособной экономики. Следует усилить позиции нашей страны в качестве ключевого регионального инвестиционного хаба. За последний год проведена серьезная работа в сфере демонополизации и создания реально конкурентной среды. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Правительству требуется принять системные меры для дальнейшего расширения экономической свободы и снижения уровня влияния государства на рыночные процессы", – сказал президент.

Глава государства назвал вторым важным вопросом сдерживание инфляции.

Заседание мажилиса. Фото: Акорда

"Уже в этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза. В первую очередь нужно контролировать цены на продовольственные товары. Поэтому одним из ключевых приоритетов остается развитие агропромышленного комплекса и торговли. Следует обеспечить внутренний рынок прежде всего отечественными товарами. Важно также увеличить объем производимой сельхозпродукции и повышать ее добавленную стоимость", – отметил глава государства.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах развития инфраструктуры, проведения эффективной территориальной политики, последовательного и системного повышения качества человеческого капитала, модернизации работы государственного аппарата.

Президент сообщил, что после обсуждения кандидатуры премьер-министра с руководителями фракций партии в мажилисе в целом достигнуто общее мнение. В соответствии со статьей 44 Конституции Республики Казахстан глава государства предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост Премьер-министра.

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил признательность депутатам мажилиса за поддержку внесенной им кандидатуры.

Итоги выборов в Казахстане

19 марта в Казахстане состоялись выборы в мажилис парламента и маслихаты. Казахстанцы выбирали депутатов мажилиса по партийным спискам и по одномандатным округам, а также депутатов маслихатов всех уровней.

Накануне в Астане прошла первая сессия парламента РК восьмого созыва, где состоялась процедура избрания спикера палаты. На этот пост вновь избран Ерлан Кошанов, а также избраны вице-спикеры.

Согласно действующему законодательству, правительство Казахстана сложило свои полномочия перед вновь избранным мажилисом.

Сегодня партия Amanat предложила президенту кандидатуру на пост главы правительства - Алихана Смаилова.

После Касым-Жомарт Токаев обсудил кандидатуру нового премьер-министра с главами фракций мажилиса. Президент также предложил кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра страны.

На сегодняшнем заседании мажилиса состоялось голосование за избрание Алихана Смаилова на пост премьера. Смаилов сохранил должность.

После главой государства был подписан указ о назначении премьер-министра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2014720-pravitelstvu-i-parlamentu-predstoit-mobilizovat-usiliya-tokaev-vystupil-pered-mazhilisom/