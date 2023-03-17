Несколько аулов оказались отрезаны от внешнего мира из-за паводков на западе Казахстана

Затопленное село в Актюбинской области. Кадр из видео: КТК

На западе Казахстана продолжают бороться с паводками. Сильнее других пострадали ЗКО и Актюбинская область. В последней несколько сел оказались отрезаны от внешнего мира, передает сайт телеканала КТК.

Отмечается, что паводки в Актюбинской области приносят новые разрушения. Несколько дней назад из берегов вышла река Уил, из-за чего пришлось срочно ограничить движение на одном из участков республиканской трассы.

Сейчас тревожная ситуация наблюдается в двух районах – Уилском и Кобдинском.

Из-за потопа кобдинских школьников перевели на дистанционку. Местную гимназию тоже залило водой. В общей сложности в районе из-за паводков в трех школах отменили очные занятия.

"В связи с весенними паводками, с 14 марта текущего года 311 учащихся гимназии имени Тайманова, и пять воспитанников интерната, и 76 учащихся средней школы имени Кобланды батыра, село Егындыбулак, всего 390 учащихся из трех школ обучаются дистанционно", – заявила и. о. руководителя управления образования Актюбинской области Нургуль Бертлеуова.

В Кобдинском районе пять аулов оказались отрезаны от внешнего мира. Тем не менее аким Болат Кулов уверяет, что держит все под контролем.

"Вчера только мы на моторной лодке съездили туда, продукты питания полностью отвезли. Там обстановка нормальная. С людьми встретились", – отметил он

Тревожная обстановка, по данным телеканала, складывается и в Уилском районе. Там вышла из берегов одноименная река. Ночью пришлось ограничивать движение на одном из участков республиканской трассы. В два аула размыло дороги. Жителей села Екпетал эвакуировали.

"В целях обеспечения безопасности 105 жителей Екпетала пришлось экстренно эвакуировать – это 50 взрослых и 55 детей. Всех разметили в районном центре", – сообщил аким Уилского района Аскар Казыбаев.

Подчеркивается, что специалисты пока не могут сказать точно, когда паводки в регионе пойдут на спад.

А вот в Западно-Казахстанской области, по данным КТК, в подтопленные районы уже начали возвращаться местные жители. Тем не менее многие все еще ждут, когда спасатели разрешат им вернуться. В поселки, пока отрезанные от большой земли, все необходимое доставляют на лодках.

"Мы качали два дня мотором, солярку мы сами покупали, все. Теперь этот мотор забрали. Вот стоит вода до сих пор, уже неделя! Ни септика нет у нас, не работает, и мотор – без воды сидим", – рассказала одна из местных жительниц.

В департаменте по ЧС отметили, что первым делом спешат туда, где вода заходит в дома или люди остаются отрезанными от внешнего мира. Переливы через трассы блокируют поселки. По последней информации, таких в регионе 12. Оттуда заблаговременно вывезли беременных и больных, а остальным доставляют продукты и лекарства сами спасатели.

"Без автомобильного сообщения остаются, но имеются плавсредства, высокопроходимая техника. То есть полное сообщение не отрезано: на месте работают спасатели, запас продовольствия, воды, медикаментов имеется", – заявил начальник управления ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев.

Около 200 жителей области, эвакуированных ранее, пока пережидают паводок у родственников. А там, где вода уже спадает, люди начинают возвращаться в свои дома – их около 100 человек. Противопаводковые мероприятия продолжаются в шести районах области и в Уральске.

Как сообщает телеканал, сотрудники МЧС продолжают следить за обстановкой в регионе.

"В Сырымском, Каратобинском и Чингирлауском районах обстановка более или менее стабилизируется. Но сразу 11 гидропостов выставлены на реках Чаган и Деркул в черте города Уральска. Вода в руслах этих рек продолжает подниматься. Поэтому говорить о том, что опасность миновала, еще рано", – подытожила корреспондент КТК Ирина Морозова.

Источник: КТК

Напомним, что в Казахстане с приходом весны начался и паводкоопаный период. На прошлой неделе специалисты РГП "Казгидромет" оценили риски паводков для казахстанских регионов этой весной и составили предварительный прогноз по областям.

Так, анализируя количество выпавших осадков, запасов воды в снеге, показатели осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, а также ледовые режимы рек, была дана предварительная оценка паводкоопасных регионов:

регионы с повышенными рисками: Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области;

Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Алматинская и Жетысуская области; со средними рисками: Павлодарская, Атырауская и Улытауская области;

Павлодарская, Атырауская и Улытауская области; с низкими рисками: Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская и Мангыстауская области.

Паводки на западе Казахстана

Добавим, что в Актюбинской области сложная паводковая ситуация наблюдается в нескольких районах. Здесь постоянно дежурят спасатели, жителей некоторых районов пришлось эвакуировать. Райцентр Кобдинского района – село Кобда, буквально уходит под воду.

Не лучше ситуация и в Западно-Казахстанской области. Для эвакуации жителей села Коржын Каратобинского района привлекли вертолет.

В Бурлинском районе объявили режим ЧС местного масштаба. Кроме того, режим ЧС был объявлен в Уральске.

В Каратобинском районе талая вода, идущая со степи, наполнила дамбу вблизи села Акбулак, а затем перелилась и подтопила дома.

Что делать при паводках

Как отмечают спасатели на официальном сайте ДЧС, получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным.

В информации будет указано о времени и границах затопления, также будут даны рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – забить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, надо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем необходимо следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2013252-neskolko-aulov-okazalis-otrezany-ot-vneshnego-mira-iz-za-pavodkov-na-zapade-kazahstana-video/